الأن رابط استمارة التقديم للامتحان الخارجي في العراق 2035 عبر الموقع الرسمي epedu.gov.iq

في خطوة تهدف إلى دعم التعليم وتوفير فرص جديدة للطلاب، أعلنت وزارة التربية العراقية عن فتح باب التسجيل لامتحانات الخارجي لجميع المراحل الدراسية، بما في ذلك الابتدائية والإعدادية والثانوية ويعتبر هذا الإعلان بمثابة إنقاذ للطلاب الذين واجهوا صعوبات في إكمال دراستهم في السنوات الماضية، مما يمنحهم فرصة لاستئناف تعليمهم وتحقيق أهدافهم الأكاديمية وقد حددت الوزارة مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب على الطلاب الالتزام بها للتسجيل في هذه الامتحانات وفي هذا المقال، سنتناول تفاصيل كيفية التسجيل في استمارة التقديم الخارجي وأهم الشروط التي يجب اتباعها لضمان نجاح العملية.

استمارة التقديم للامتحان الخارجي في العراق

تعد عملية التسجيل في استمارة التقديم للامتحان الخارجي خطوة مهمة للطلاب الذين يسعون لاستكمال تعليمهم ولضمان إتمام التسجيل بشكل صحيح ووفقًا للمتطلبات المحددة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية العراقية.

انقر على خيار “تسجيل الدخول” وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

بعد الدخول، ابحث عن خيار “التقديم على الامتحانات الخارجية” من القائمة المتاحة.

قم بسحب الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقديم على الامتحانات.

املأ جميع المعلومات المطلوبة بدقة، وتأكد من صحة البيانات المدخلة.

يجب التصديق على الاستمارة من المدرسة التي كنت مسجلاً بها سابقًا.

بعد إتمام كافة الخطوات، قدم الاستمارة إلى المديرية العامة في المحافظة التي تنتمي إليها.

الأوراق المطلوبة للتقديم على الامتحان الخارجي

لضمان قبول طلب التقديم على الامتحانات الخارجية، يجب على المتقدمين تقديم الأوراق المطلوبة بشكل صحيح، والتي تشمل: