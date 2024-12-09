التربية العراقية تعلن موعد امتحانات نصف السنة 2025 في العراق + جدول الاجازات الرسمية لهذا العام

موعد امتحانات نصف السنة 2025 في العراق من أكثر ما يبحث عنه الطلاب هذه الفترة، وذلك مع اقتراب منتصف العام الدراسي، فقد تزايدت تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور حول مواعيد الامتحانات والإجازات الرسمية المتبقية لهذا العام الدراسي، ومنها فقد أعلنت وزارة التربية العراقية عن الجدول الزمني لامتحانات نصف السنة وإجازة نصف العام، لتتيح للطلاب وأسرهم الاستعداد لها، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

موعد امتحانات نصف السنة 2025

لتحقيق التفوق في الامتحانات، يمكن للطلاب تنظيم الوقت عن طريق توزيع المواد الدراسية على جدول زمني واضح، ثم البدء بمراجعة المواد الأصعب أو الأكثر أهمية، وحل الأسئلة يساعد على فهم نمط الامتحانات، حيث قامت وزارة التربية العراقية بالاعلان عن موعد امتحانات نصف السنة 2025 في العراق، والتي من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي لجميع المراحل على النحو التالي:

تبدأ امتحانات الدراسة الابتدائية يوم 13 يناير القادم.

أما بالنسبة للدراسة الثانوية تبدأ الامتحانات الخاصة بهم بنصف السنة اعتبارا من يوم 11 يناير.

أما بالنسبة للامتحانات التمهيدية فتبدأ يوم 28 يناير وسيتم إدارج الجدول خلال الفترة المقبلة.

جدول الإجازات الرسمية لعام 2025

تعمل وزارة التربية العراقية على تجهيز لجان الامتحانات لضمان بيئة آمنة ومناسبة للطلاب خلال امتحانات نصف السنة 2024/2025، مع التركيز على تجهيز لجان التصحيح لتسريع عملية مراجعة الإجابات وإعلان النتائج في أقرب وقت، وقد أعلنت التربية العراقية أن هذا العام الدراسي يشمل العديد من الإجازات الرسمية، وهي: