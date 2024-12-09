انهيار شديد…سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم

اسماء حسن تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
انهيار شديد…سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم
شهدت الساعات الأخيرة اهتمامًا كبيرا من قبل الكثير من المتابعين بأسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية، حيث تسجل هذه العملة تغييرات مستمرة بين الارتفاع والانخفاض وتعكس الاحوال السياسية التي تمر بها البلاد والتغيرات الاقتصادية الظروف العامة التي تمر بها سوريا والتحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي وفي هذا التقرير، نستعرض لكم آخر أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى جانب العملات العربية والأجنبية الأخرى في الأسواق المحلية.

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في عدد من المحافظات السورية حيث ننشر لكم جدول أسعار تفصيلي لصرف العملات مقابل الليرة السورية يوضح فيه الاسعار بالتفصيل على النحو التالي

العملةسعر الشراء (ليرة سورية)سعر البيع (ليرة سورية)التغير (%)
دولار أمريكي (USD)160001700010.53%
يورو (EUR)169231798610.59%
ليرة تركية (TRY)45848910.60%
جنيه مصري (EGP)31533711.32%
ريال سعودي (SAR)4264453410.55%
دينار أردني (JOD)225532397110.75%
درهم إماراتي (AED)4354463010.55%

سعر الليرة السورية مقابل العملات العربية والأجنبية

لم تقتصر تغيرات أسعار الصرف على الدولار فحسب، بل امتدت لتشمل العملات العربية والأجنبية.
على سبيل المثال، سجل سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري حوالي 315 ليرة للشراء و338 ليرة للبيع. أما مقابل الدرهم الإماراتي، فقد وصل السعر إلى 4354 ليرة للشراء و4630 ليرة للبيع وبالنسبة إلى الريال السعودي، فقد بلغ سعر الشراء حوالي 4264 ليرة بينما سجل سعر البيع 4534 ليرة ومن المتوقع ان تشهد الايام المقبل عدة تغييرات وانخفاض في العملة المحلية بسورية نظرا للظروف السياسية الشديدة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.
معلومات الكاتب
اسماء حسن

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