انهيار شديد…سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم
ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في عدد من المحافظات السورية حيث ننشر لكم جدول أسعار تفصيلي لصرف العملات مقابل الليرة السورية يوضح فيه الاسعار بالتفصيل على النحو التالي
|العملة
|سعر الشراء (ليرة سورية)
|سعر البيع (ليرة سورية)
|التغير (%)
|دولار أمريكي (USD)
|16000
|17000
|10.53%
|يورو (EUR)
|16923
|17986
|10.59%
|ليرة تركية (TRY)
|458
|489
|10.60%
|جنيه مصري (EGP)
|315
|337
|11.32%
|ريال سعودي (SAR)
|4264
|4534
|10.55%
|دينار أردني (JOD)
|22553
|23971
|10.75%
|درهم إماراتي (AED)
|4354
|4630
|10.55%
سعر الليرة السورية مقابل العملات العربية والأجنبية
على سبيل المثال، سجل سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري حوالي 315 ليرة للشراء و338 ليرة للبيع. أما مقابل الدرهم الإماراتي، فقد وصل السعر إلى 4354 ليرة للشراء و4630 ليرة للبيع وبالنسبة إلى الريال السعودي، فقد بلغ سعر الشراء حوالي 4264 ليرة بينما سجل سعر البيع 4534 ليرة ومن المتوقع ان تشهد الايام المقبل عدة تغييرات وانخفاض في العملة المحلية بسورية نظرا للظروف السياسية الشديدة التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.