جائزة الـ 1000000$ من نصيبك.. كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم مجانًا 2024 وأهم الشروط

تعد مسابقة الحلم واحدة من أبرز الفعاليات التلفزيونية في العالم العربي، حيث تجمع بين الإثارة والمنافسة وتقدم فرصًا حقيقية للفوز بجوائز مالية ضخمة وتصل قيمة الجائزة الكبرى إلى 100,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى جوائز أسبوعية وسنوية أخرى، مما يجعلها محط أنظار الكثيرين. تستهدف المسابقة جميع سكان الدول العربية، حيث يمكن للمشاركين الانضمام بسهولة من خلال إرسال رسائل نصية إلى أرقام محددة لكل دولة وتتنوع أسئلة المسابقة في مجالات متعددة، مما يجعلها تجربة ممتعة وتعليمية في ذات الوقت.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

تُعتبر مسابقة الحلم واحدة من أكثر المسابقات شعبية في العالم العربي، حيث تقدم فرصًا كبيرة للفوز بجوائز مالية ضخمة وإذا كنت ترغب في المشاركة في هذه المسابقة المثيرة لعام 2024، إليك الدليل الشامل للانضمام.

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنك الانضمام إلى مسابقة الحلم من خلال إحدى الطريقتين التاليتين:

يتعين على المتسابقين إرسال كلمة “حلم” أو “DREAM” إلى الرقم المحدد لبلدهم.

بعد التسجيل، سيتلقى المتسابق مجموعة من الأسئلة العامة للإجابة عليها.

إذا أجاب المتسابق بشكل صحيح، سيتأهل للمشاركة في سحب جائزة “الحلم”.

يجب على المشاركين متابعة البرنامج التلفزيوني بانتظام لمعرفة اسم الفائز النهائي.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكن للمشاركين في كل دولة التسجيل باستخدام الكود المناسب إليك الأرقام الخاصة بكل دولة:

الكويت: 4141 سوريا: 1555 البحرين: 94000 عمان: 90434 المملكة العربية السعودية: 650444 جمهورية مصر العربية: 95458

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

للاشتراك في مسابقة الحلم، يجب تلبية مجموعة من الشروط: