استعلام ur.gov.iq غرامات المرور العراق 2024 منصة أور الالكترونية

الاستعلام عن غرامات المرور من أكثر الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة أور أمام كافة المواطنين في مختلف محافظات العراق، ناهيك عن أن هذه الخدمة تكون أونلاين بما توفر الوقت والجهد اللازم على أصحاب المركبات العامة والخاصة، وكذلك إمكانية القيام بسداد قيمة الغرامة المرورية، وفقًا لمجموعة من الخطوات الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور العراق

أما عن الخطوات المعنية بالاستعلام عن غرامات المرور في العراق، ومعرفة المخالفة التي تم رصدها، وفقًا لما يأتي:-

في البداية يتم الذهاب إلى منصة أور الإلكترونية في العراق.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالمنصة.

ليتم بعدها اختيار خدمة “الاستعلام عن غرامات المرور”.

بعد ذلك يتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمواطن أو صاحب المركبة.

النقر على أيقونة “بحث”.

الانتظار لبضع ثواني حتى يتم تحميل التفاصيل.

بحيث تتمكن من معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمخالفة المرورية في العراق.

ليتم اختيار خدمة “سداد قيمة الغرامة”.

ما هي شروط سداد مخالفات المرور بالعراق؟

جاءت أبرز الشروط المعنية بسداد مخالفات المرور داخل محافظات العراق، وفقًا لما يأتي:-