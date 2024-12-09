“وصــل لـــ 51 جنيــه“!! سعر الدولار اليوم البنك المركزى 2024 .. شوف نفسك هتغيــر ع كــام؟

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري يشهد استقراراً نسبياً بعد الارتفاع الكبير الذي شهده في الأسابيع الماضية، وفقًا للمعلومات التي تم نشرها اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024، فإن سعر الدولار في البنوك المصرية وصل إلى 50.51 جنيه للشراء و 50.50 جنيه للبيع، أما في السوق السوداء، فإن السعر يبلغ حوالي 51 جنيهًا، وهو قريب من السعر الرسمي في البنوك.

سعر الدولار اليوم البنك المركزى

يهتم الكثير من الأشخاص في معرفة سعر الدولار مقابل الجنية المصري من البنك المركزي نفسه، حيث يعتبر هذا السعر هو الرسمي ولذلك يحظى باهتمام كبير من الجميع بسبب دقته، ولذلك سوف نتعرف على سعر الدولار اليوم في بعض البنوك المصرية وهي كالتالي:

بنك مصر

سعر الشراء: 50.17 جنيه.

سعر البيع: 50.27 جنيه

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 50.17 جنيه.

سعر البيع: 50.27 جنيه

البنك التجاري الدولي

سعر الشراء: 50.18 جنيه.

سعر البيع: 50.28 جنيه

بنك القاهرة

سعر الشراء: 50.18 جنيه.

سعر البيع: 50.28 جنيه

هذا الاستقرار في سعر الدولار يأتي بعد شهور من التقلبات التي شهدتها السوق، وتستمر الأنظار تتجه إلى أية تغييرات مستقبلية في هذا الصدد.