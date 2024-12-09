اتفرج من البيت موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة بجودة عالية HD

طبقاً للجدول الزمني المحدد من قِبل الفيفا فإن موعد مباراة الأهلي القادمة في الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي 2024-2025 فإن فريق الأهلي سيستضيف نادي الشباب على ملعب الأمير عبدالله السعودي، حيث تنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة 19:00 مساء بتوقيت السعودية، وعند تمام الساعة 20 بتوقيت السعودية من يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2025.

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2024-202

يرتقب عشاق الكرة المستديرة موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2024-2025 المقامة على ستاد الملك عبدالله السعودي في يوم الجمعة 10 يناير 2025 عند تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، حيث يستضيف نادي الشباب نادي الأهلي في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي، وتعد هذه المباراة واحدة من أهم المباريات التي يطمح الأهلي بخطف الفوز بها، وذلك حتى يعزز مركزه لمواصلة الصدارة، ويحتل الأهلي المركز السابع برصيد 21 نقطة بينما يحتل الشباب المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب في دوري روشن 2024/2025

تذاع مباراة الأهلي والشباب على عدة قنوات فضائية، حيث تنقل المباراة على شبكة قنوات SSc السعودية بجودة hd، حيث قامت إدارة قناة ssc بالإعلان عن قيامها شراء مباراة الأهلي، ويتم التعليق على المباراة المعلق فارس عوض وسعد يحيى، كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال البث المباشر عن طريق التطبيق الإلكتروني شاهد، وفيما يلي تردد القناة:

اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ جودة القناة SSC السعودية نايل سات 12523 27500 عمودي ⅚ HD SSC السعودية عرب سات 12417 27500 رأسي ⅚ HD SSC السعودية سهيل سات 11585 30000 عمودي ¾ HD

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