تفاصيل حقيقة زيادة رواتب التقاعد في العراق يناير 2025 وموعد صرف الرواتب

مع اقتراب نهاية العام الحالي تتزايد الأحاديث حول إمكانية زيادة رواتب التقاعد في العراق اعتبارًا من يناير 2025، وانتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الزيادة، مما أثار اهتمام الكثيرين. تعتبر رواتب المتقاعدين جزءًا مهمًا من الدعم المالي الذي تقدمه الدولة للأفراد الذين خدموا لسنوات طويلة، مما يضمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد وفي هذا السياق، قامت وزارة المالية العراقية بإصدار توضيحات حول الموضوع، موضحة كافة التفاصيل المتعلقة بالزيادات المحتملة.

حقيقة زيادة رواتب التقاعد في العراق يناير 2025

تسعى الحكومة العراقية إلى تعزيز الدعم للفئات ذات الدخل المحدود، وقد أعلنت مؤخرًا عن زيادة في رواتب التقاعد تقدر بـ100 ألف دينار عراقي للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن مليون دينار شهريًا وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتقليل الفجوة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة لكافة المواطنين وعلى الرغم من الأخبار المتداولة حول إمكانية صرف الزيادة مع راتب يناير 2025، أكدت وزارة المالية أنه لا يوجد أي قرار رسمي بهذا الخصوص حتى الآن وستقوم الوزارة بالإعلان عن أي زيادة بشكل رسمي إذا تم اتخاذ قرار بذلك.

موعد صرف رواتب التقاعد

حددت وزارة المالية العراقية موعد صرف رواتب المتقاعدين ليكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وبذلك، سيكون موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2025 يوم الأربعاء الموافق 1 يناير.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن رواتبهم والمبلغ المضاف من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية. إليك خطوات الاستعلام: