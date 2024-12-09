حلقة قوية لا تفوتها.. عـرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 36 الموسم الثاني Selahaddin Eyyubi على تردد القنوات الناقلة له في هذا الموعد

مسلسل صلاح الدين الأيوبي من المسلسلات التركية التي لاقت رواجا ونجاحا كبيرا في عرض الجزء الأول له، وينتظر عرض حلقات الجزء الثاني من المسلسل الكثير من الجمهور المحب والعاشق للمسلسل الذي يجسد قصة البطل المغوار صلاح الدين الأيوبي الذي استطاع أن يحقق الانتصار الكبير على الصليبيين واسترداد بيت المقدس إلى قبضة المسلمين بعد احتلال صليبي دام لمدة 90 عام.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يعد مسلسل صلاح الدين الأيوبي من المسلسلات التركية التاريخية التي نالت شهرة واسعة في العالم الإسلامي، وخاصة مع الأحداث الراهنة في غزة والتي أدمت قلوب المسلمين، وإليكم أهم الأحداث التي يدور حولها المسلسل في التالي:

تدور الحلقات الخاصة بمسلسل صلاح الدين الأيوبي حول تجسيد قصة القائد البطل صلاح الدين الأيوبي الذي استطاع أن يحرر بيت المقدس.

كما أن الأحداث الخاصة بالمسلسل تجسد الوقائع والمعارك التي قادها البطل في تحرير المقدس أو ترسيخ الدولة الأيبوية.

يقوم المسلسل بعرض كافة الوقائع التاريخية بأسلوب درامي شيق يجذب الجمهور إليه

القنوات الناقلة للمسلسل

ولأن مسلسل صلاح الدين الأيوبي يمتلك شعبية كبيرة من الجمهور فقد حرصت الكثير من القنوات على بث حلقات المسلسل ومن أهم قناة الفجر الجزائرية وقناة Atv التركية، وتتمثل أهم المعلومات الخاصة بهذه القنوات في التالي:

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي نايل سات.

اسم القناة الفجر الجزائرية.

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات 13034.

معدل الترميز 27500.

معامل اتجاه استقطاب القناة أفقي.

أما عن معامل تصحيح الخطأ ¾.

الجودة HD.

تردد قناة ATV التركية