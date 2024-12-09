“بشرة صارة” مواعيد افتتاح بنك الخرطوم بالقاهره اعرف التفاصيل

كشفت مصادر موثوقة مواعيد افتتاح بنك الخرطوم بالقاهره والجيزة، والتي من المتوقع افتتاحها مع حلول العام القادم 2025، حيث انتهى بنك الخرطوم من ترتيبات افتتاح الفرع الجديد داخل مصر، وأضاف المصدر إلى أنه سيتم فتح أفرع بباقي محافظات الجمهورية التي يوجد بها عدد كبير من السودانيين بالأخص، وذلك من أجل توفير جميع الخدمات المصرفية للعملاء.

مواعيد افتتاح بنك الخرطوم بالقاهره

أعلنت الجهات المختصة مواعيد افتتاح بنك الخرطوم بالقاهره والتي من المقرر أن تكون خلال مطلع السنة الجديدة، حيث اهتم المسؤولين بافتتاح فروع جديدة داخل جمهورية مصر العربية نظراً لاحتوائها على نسبة كبيرة من السودانيين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطط التوسيعية لتوفير خدماته المصرفية لعملائه المقيمين بمصر، وأكدت الجهات أن البنك انتهى من كافة ترتيبات الافتتاح للفرع الجديد، وأشارت إلى وجود نية بافتتاح باقي الأفرع بمحافظات الإسكندرية وأسوان والجيزة، وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم جميع الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات العملاء.

الخدمات التي يقدمها بنك الخرطوم

قام بنك الخرطوم بفتح عدة فروع جديدة داخل مصر، وذلك بهدف توفير جميع احتياجات المغتربين المقيمين فيها، حيث أتاح البنك العديد من الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات الأفراد، من أهم تلك الخدمات المتاحة:

فتح حسابات جارية وتوفير.

التحويلات المالية.

التمويل.

الاقتراض، والتسليف.

في الختام، معرفة مواعيد افتتاح أي فرع لبنك الخرطوم، سواء في القاهرة أو أي موقع آخر، تسهّل على العملاء تنظيم وقتهم وإتمام معاملاتهم بسهولة يُفضَّل دائمًا التحقق من الموقع الرسمي للبنك أو التواصل مع خدمة العملاء للحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة حول ساعات العمل.