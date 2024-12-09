وداعاً للأيفون.. سعر ومواصفات هاتف تسلا الجديد 2025 Model Pi وموعد الإطلاق بجميع الأسواق العربية والعالمية

قامت الشركة المطورة بالكشف عن سعر ومواصفات هاتف تسلا الجديد الإصدار الأخير خلال الفترة الماضية، حيث تتمتع النسخة الحديثة بالعديد من المميزات الفريدة التي ليس لها مثيل، والتي تشكل نقطة التحول في عالم الأجهزة الذكية، كمقاومته للماء إلى جانب شكله الانسيابي ودعمه لخاصية الجيل الخامس G5، كما أن الجهاز مزود ببصمة الإصبع المتواجد بزر الطاقة.
سعر ومواصفات هاتف تسلا الجديد 2024
أصبح سعر ومواصفات هاتف تسلا الجديد محط أنظار مستخدمي ومهتمي استخدام التقنيات الحديثة، حيث يعد الهاتف نقلة قوية في عالم الهواتف الذكية، وذلك بفضل خصائصه الفريدة والمبتكرة، وفيما يلي الأسعار:
- تتراوح قيمة شراء جهاز Tesla Model Pi بأسواق الولايات المتحدة الأمريكية ما بين 999 لـــــ 1299 دولار.
- في حين يتراوح سعر شراء هاتف تسلا الجديد في مصر ما بين 49,600 لــــــ 64,500 جنيه.
- يتراوح سعر شراء Tesla Model Pi في المملكة العربية السعودية ما بين 4000 لــــــ 5000 ريال.
- يتراوح سعر هاتف تسلا الجديد في الامارات العربية ما بين 3,700 لـــ 18,000 درهم.
مواصفات هاتف Tesla model Pi الجديد
يأتي هاتف تسلا بالمواصفات التالية:
- بطارية ضخمة تأتي بسعة 5000 ملي أمبير، مما يجعل الهاتف يعمل لعدد ساعات طويلة بدون شحن.
- شاشة بحجم 6,7 بوصة بدقة 2532 * 1170 بكسل، وبكثافة 385 لكل بوصة.
- كاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد مع عدسات 50+2+5 ميجا بكسل من أجل التقاط الصور بكل التفاصيل.
- كاميرا أمامية 13 ميجا بكسل.
- ذاكرة داخلية بحجم 128/256 جيجا بايت.
- ذاكرة عشوائية بحجم 4/6/8 جيجا رام.
- يعمل الجهاز بنظام الأندرويد 14 بواجهة One UI 6.1.
- مزود بخاصية OTG لربط الأجهزة الخارجية.
- يدعم شريحة SIM، وبطاقة الذاكرة بنفس المكان.
- يدعم خاصية NFC لإجراء المعاملات والمدفوعات بشكل سريع.
- مزود بمنفذ USB TYPE C 2.0 للشحن السريع ونقل البيانات.