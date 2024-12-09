وداعاً للأيفون.. سعر ومواصفات هاتف تسلا الجديد 2025 Model Pi وموعد الإطلاق بجميع الأسواق العربية والعالمية

قامت الشركة المطورة بالكشف عن سعر ومواصفات هاتف تسلا الجديد الإصدار الأخير خلال الفترة الماضية، حيث تتمتع النسخة الحديثة بالعديد من المميزات الفريدة التي ليس لها مثيل، والتي تشكل نقطة التحول في عالم الأجهزة الذكية، كمقاومته للماء إلى جانب شكله الانسيابي ودعمه لخاصية الجيل الخامس G5، كما أن الجهاز مزود ببصمة الإصبع المتواجد بزر الطاقة.

سعر ومواصفات هاتف تسلا الجديد 2024

أصبح سعر ومواصفات هاتف تسلا الجديد محط أنظار مستخدمي ومهتمي استخدام التقنيات الحديثة، حيث يعد الهاتف نقلة قوية في عالم الهواتف الذكية، وذلك بفضل خصائصه الفريدة والمبتكرة، وفيما يلي الأسعار:

تتراوح قيمة شراء جهاز Tesla Model Pi بأسواق الولايات المتحدة الأمريكية ما بين 999 لـــــ 1299 دولار.

في حين يتراوح سعر شراء هاتف تسلا الجديد في مصر ما بين 49,600 لــــــ 64,500 جنيه.

يتراوح سعر شراء Tesla Model Pi في المملكة العربية السعودية ما بين 4000 لــــــ 5000 ريال.

يتراوح سعر هاتف تسلا الجديد في الامارات العربية ما بين 3,700 لـــ 18,000 درهم.

مواصفات هاتف Tesla model Pi الجديد

يأتي هاتف تسلا بالمواصفات التالية: