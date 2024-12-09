تردد قناة كراميش الجديد 2025.. نزلها وسلي أطفالك الان

تردد قناة كراميش الجديد 2025، هي من أكثر القنوات الفضائية التي أثارت إعجاب ملايين المتابعين في كافة أنحاء الدول العربية، بتقديمها للبرامج الترفيهية الأكثر من رائعة، التي جذبت من خلالها الكثير من المشاهدين الأطفال، ناهيك عن نقلها كذلك إلى الأغاني والأناشيد الدينية الرائعة، وعليه سنتعرف معًا على أخر تفاصيل حول تردد القناة الجديد في السطور التالية.

تردد قناة كراميش الجديد 2025

تتمثل أبرز المعلومات المعنية باستقبال تردد قناة كراميش الجديد 2025 على الأقمار الصناعية التي من بينها النايل سات، وذلك بإتباع الأتي:-

القمر الصناعي الجديد يكون النايل سات.

التردد الخاص بالقناة 11430.

استقطاب القناة فهو عمودي.

معامل تصحيح الخطأ للقناة ¾.

معامل الترميز للقناة 27500.

تحديث تردد قناة كراميش الثاني

أما عن التردد الثاني لقناة كراميش أطفال على العرب سات، يسهل القيام باستقبالها، وفقًا للبيانات التي نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي الثاني معنا يكون العرب سات.

التردد الأخر فهو 11390.

استقطاب القناة عمودي.

معدل الترميز 27500.

خطوات استقبال قناة كراميش أطفال

هناك بعض الخطوات التي على إثرها يمكنك استقبال قناة كراميش أطفال على العرب سات والنايل سات، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التحكم بالريمود الخاص بجهاز الرسيفر.

ثم يتم النقر على التركيب اليدوي.

القيام بتحديد بيانات القناة في الخانات المخصصة لذلك وبشكل واضح.

النقر بعدها على زر “بحث”.

عندها ستتمكن من تنزيل قناة كراميش أطفال على جهازك الرسيفر.

مزايا قناة كراميش أطفال

أما عن المميزات التي يمكنك التعرف عليها عند تنزيل قناة كراميش على جهازك الرسيفر، ما يأتي:-