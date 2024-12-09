وزارة التربية والتعليم تحدد موعد امتحانات الترم الاول 2025 للمدارس الابتدائية والإعدادية 

ينتظر الطلاب بالمدارس والجامعات بكافة المراحل الدراسية الإعلان عن موعد امتحانات الترم الاول لعام 2025، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن عن الموعد الخاص ببدء امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك تبعًا للخريطة الزمنية التي قامت الوزارة بوضعها، وبالنسبة إلى موعد بدء وانتهاء الامتحانات بالنسبة لكل مرحلة دراسية فسوف نذكرها عبر السطور التالية فتابعوا معنا التفاصيل.

موعد امتحانات الترم الاول 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم بأنه تبعًا للخطة الزمنية التي قامت الوزارة بوضعها مسبقًا فإن موعد امتحانات الترم الاول لعام 2025 لكافة صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية وكذلك المرحلة الثانوية ستبدأ في 11 من شهر يناير 2025.

موعد امتحانات النقل من الصف الثالث وحتى السادس الابتدائي

وقد قامت الوزارة بتعديل الخطة لتبدأ امتحانات الترم الأول الخاصة بالصف الثالث الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي لتكون في الفترة ما بين الأول من شهر يناير وحتى 16 من الشهر نفسه، وبالنسبة لامتحانات الصف الثالث الإعدادي فتبدأ في 18 من شهر يناير على أن يتم الانتهاء في 23 من يناير لعام 2025.

موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي

أعلنت الوزارة أن امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي ستبدأ في 11 من يناير على أن تستمر حتى 16 من الشهر نفسه لعام 2025، وقد أوضحت الوزارة بأن الامتحانات لن تكون في الأيام الخاصة بأعياد الأقباط وهي السادس والسابع والثامن والتاسع عشر من شهر يناير لعام 2025، وبالنسبة إلى موعد امتحانات المواد خارج المجموع فوفقًا لما حددته الوزارة سيكون موعدها قبل موعد امتحانات المواد الأساسية وذلك من أجل التخفيف على الطلاب.

موعد بدء امتحانات الترم الأول للجامعات

تبعًا للخريطة الزمنية الخاصة بالجامعات فإن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول سيكون في الرابع من شهر يناير لعام 2025، على أن يتم الانتهاء من كافة الامتحانات قبل يوم الخامس والعشرين من شهر يناير.