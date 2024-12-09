“رسميا” تحديد موعد امتحانات الشهادة السودانية 2025 وفقا لوزارة التربية والتعليم السودانية

قامت وزارة التربية والتعليم بالكشف عن موعد امتحانات الشهادة السودانية للعام الدراسي 2024-2025، وذلك عقب انتشار الأنباء بتأجيل الامتحانات بسبب تدهور أحوال البلد نتيجة للحرب الأهلية التي تدور بداخلها، ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات بنهاية الشهر الجاري وتحديداً في يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024، وشددت الوزارة على الإدارات بضرورة الاستعداد التام والانتهاء من تجهيز اللجان من أجل سير العملية التعليمية بكل أمان ونجاح.

موعد امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة

يرتقب الطلاب والطالبات موعد امتحانات الشهادة السودانية للعام الدراسي 2024-2025 بحذر، والتي من المحدد بدأها خلال يوم السبت 28 يناير 2025، وقد أشارت الوزارة السودانية إلى انتهاء كافة الإدارات من طباعة ورق الأسئلة، وأن الإدارات بالكامل على أتم الاستعداد لانطلاق الاختبارات، حيث وصل عدد الطالبات والطلاب المقيدين بالشهادة السودانية نحو 20 ألف على جميع مستوى الدولة، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة أتاحت خدمة الاستعلام عن موعد الامتحان والتسجيل عبر الموقع الرسمي التابع لها.

جدول امتحانات الشهادة السودانية 2024/2025

قامت الجهات المختصة بالكشف عن جدول امتحانات الشهادة السودانية للسنة الدراسية 2024/2025 منذ عدة أيام، حيث اهتمت الوزارة بتحديده قبل حلول موعد الامتحان من أجل أن تستعد الطلبة لأداء الاختبارات، ووفقاً لما تم تداوله فإن الجدول جاء كالتالي: