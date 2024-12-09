”كارت الفكة بقا بكام” اسعار باقات فودافون فليكس الجديدة بعد قرار الزيادة Vodafone

بدأ تطبيق التغيير الجديد في اسعار باقات فودافون فليكس منذ يوم الجمعة الماضي، كما قد تم تغيير الأسعار الخاصة بكروت الشحن، لذا فقد بدأ المواطنون يبحثون عن الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت التابعة لشركة فودافون بعد قرار زيادة الأسعار وقد قامت الشركة بالإعلان عن تحديث الأسعار عبر رسائل لعملائها، كما يمكن للعملاء التعرف على الأسعار عبر تطبيق “Ana Vodafone”وخلال تلك السطور القادمة سنتعرف على كافة التفاصيل.

اسعار باقات فودافون فليكس الجديدة بعد الزيادة

يرغب عملاء شركة فودافون في التعرف على اسعار باقات فودافون فليكس الجديدة بعد قرار الشركة بزيادة الأسعار وقد جاءت الأسعار كما يلي:

تم تعديل باقة فودافون فليكس30 لتصبح فودافون فليكس 40 جنيهًا.

وقد تم تحديث باقة فودافون فليكس 45 لتصبح بعد الزيادة فودافون فليكس 60 جنيهًا.

وقد تم تحويل باقة فودافون فليكس 70 بعد قرار الزيادة إلى باقة فودافون فليكس 90 جنيهًا.

وأما باقة فودافون فليكس 100 جنيهًا فقد أصبحت فودافون فليكس 130 جنيهًا بعد الزيادة.

أسعار كروت الشحن الفكة بشركة فودافون

وقد أقرت شركة فودافون الأسعار الجديدة لكروت الشحن الفكة بعد الزيادة، وقد جاءت الأسعار كالتالي: