لمونه واحدة هتخلصك من جميع الدهون وتقضي على الكرش والوزن الزائد

يعد اتباع الوصفات الطبيعية لتنزيل الوزن هي الخيار الأفضل والأنسب والأكثر آمانا عن الخيارات الأخري مثل إجراء العمليات، أخذ بعض الأدوية التي تعمل بسرعة علي إنقاص الوزن والتي توجد بها بعض الأدوية الكيماوية الضارة بالجسم والصحة، لذا يريد العديد من الأشخاص خسارة الوزن بإتباع المشروبات الطبيعية التي تعمل علي ذلك، كل ذلك وأكثر سنوضحه لكم في السطور الآتية من هذا الموضوع ابقوا معانا.

وصفات طبيعية لتنزيل الوزن

مكون الليمون والكمون يعد هذا المكون من اقوي وافضل المكونات التي تعمل علي خسارة الوزن وإنقاصه حيث ينسف شحوم الكرش والجوانب والدهون المتراكمة في البطن السفلية إليكم كيفية استخدام الوصفة:

إحضار ليمونه. إحضار لتر من الماء. ملعقة كبيرة من الكمون.

طريقة تحضير المشروب

أولا: قم بوضع الماء في وعاء ثم أرفعة علي النار اتركه حتي يتم غليان الماء.

قم بوضع شرائح الليمون، ووضع ملعقة الكمون، لمدة دقيقتين.

ثم قم برفعه من علي النار، اترك هذا المشروب لمدة 8 ساعات.

قم بشرب كوب علي الريق كل يوم في الصباح لمدة 7 أيام وستلاحظ الفرق في نزول الوزن بشكل طبيعي.

فوائد الليمون