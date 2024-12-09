“اخيرا وبعد طول انتظار” موعد عرض مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث على منصة شاهد

قامت منصة شاهد الإلكترونية بالكشف عن موعد عرض مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث خلال الساعات الماضية، حيث يرتقب متابعي الموسمين الماضيين عرض المسلسل بفارغ الصبر، فلقد استطاع هذا العمل من تحقيق أعلى نسبة مشاهدة داخل الوطن العربي أجمع، ويناقش المسلسل القضايا العائلية بالأخص مشكلات أول سنة للزواج داخل حوار كوميدي.

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

طبقاً لما أعلنته منصة شاهد الإلكترونية فإن موعد عرض مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث انطلاقاً من يوم 26 ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يتم موعد عرض الحلقات بالتفصيل خلال الأيام القادمة، فلقد نشر الفنان طه الدسوقي بطل الجزء الثالث عبر صفحته الرسمية صورة تجمع بينه وبين فريق العمل، ويشارك في هذا العمل بجانب الفنان ماجد الكدواني الذي يجسد الشيف ابراهيم الأبطال:

رنا رئيس في دور سارة.

أمينة خليل في دور ليلي زوجة ابراهيم.

محمد القس في دور غازي.

نور اللبنانية في دور دكتورة مريم.

محمود رمضان في دور رمضان.

طه دسوقي في دور حسن.

سماء إبراهيم في دور خالة سارة.

قصة مسلسل موضوع عائلي

دارت أحداث مسلسل موضوع عائلي خلال الموسم الأول والثاني حول الأب ابراهيم الذي تفاجأ بأنه لديه ابنه وهي سارة ويرغب في اخبارها لكنه لم يجد طريقة غير أن يكون صديقاً لها، ثم تكتشف في نهاية المسلسل بأنه والدها، وتبدأ أحداث الموسم الثاني بعد مرور عامين بزواج ابنته من ابن أخته، ثم يتفاجأ الجميع بمرضه الخطير وأنه قد لا يعيش طويلاً، ثم ينتهي الموسم، ومن المتوقع أن يتم استكمال الأحداث خلال الموسم الجديد.