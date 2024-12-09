رواتب المتقاعدين في العراق 2025.. موعد الصرف وسلم الرواتب الجديد

رواتب المتقاعدين في العراق 2025، يبحث العديد من المواطنين وخاصة فئة المتقاعدين عن موعد صرف رواتب الشهر الجديد، خاصة وأن التوقعات تؤول لوجود زيادة في الفترة القليلة الماضية، نظير أن هذه الرواتب تُساهم بشكل كبير في توفير مستوى معيشي ملائم أمام جميع المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، وسنتعرف معًا على موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2025 في السطور التالية.

رواتب المتقاعدين في العراق 2025

أكدت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2025 يوافق يوم 1 من كل شهر ميلادي، ما لم يكون إجازة أو عُطلة رسمية في دولة العراق، وعليه فإن التوقعات تُشير إلى صرف الشهر الجديد يوافق يوم 1 يناير 2025، لكن لم يتم الإعلان عن أي زيادة جديدة في الوقت الحالي، ليكون سلم الرواتب المعمول به شامل أخر زيادة تم التصديق عليها منذ شهر ديسمبر الماضي وتبلغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2025

حددت وزارة المالية العراقية سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2025 خاصة مع اقتراب عمليات صرف الشهر الجديد، كما يأتي:-