الوجبة السابعة للمشمولين الرعاية الاجتماعية 2024.. رابط الإستعلام عن الأسماء

الوجبة السابعة للمشمولين الرعاية الاجتماعية 2024، هي من أكثر المواضيع بحثًا في الدولة العراقية، نظير أن هذا البرنامج يشمل شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم المقدم من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في إطار أن الوجبة الجديدة التي عليها الدور، أصبحت على وشك الإقتراب، ويمكنك الإطلاع على كافة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

استعلام الوجبة السابعة للمشمولين الرعاية الاجتماعية 2024

هناك مجموعة من الخطوات لكي يتم الإستعلام عن الوجبة السابعة للمشمولين الرعاية الاجتماعية 2024 التي تشمل عدد كبير من المواطنين، وفقًا لما يلي:-

قم بالذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية عبر الإنترنت.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمات.

ليتم اختيار الوجبة السابعة للمشمولين الرعاية الاجتماعية 2024 عقب صدورها مباشرة.

قم بإدخال بيانات الشخص المتقدم أو المستفيد.

النقر على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من عرض أسماء الوجبة السابعة للمشمولين الرعاية الاجتماعية 2024.

هل تم الكشف عن الوجبة السابعة للمشمولين الرعاية الاجتماعية 2024؟

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أنه جاري تدبير التمويل اللازم التي يشمل جميع المستفيدين من الوجبة السابعة للمشمولين الرعاية الاجتماعية 2024 وعقب الانتهاء من كافة الإجراءات المالية المعنية بالموافقة من قبل الجهات المختصة في الحكومة العراقية، سيتم الإعلان عن جميع أسماء المشمولين في الوجبة السابعة للمشمولين الرعاية الاجتماعية، لكي يثن للمستفيدين الاستعلام عن أسمائهم ومعرفة ما إذا كانوا مقبولين أم لا.