متاح من هنا.. استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي وشروط التقديم في تكافل وكرامة

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالكشف عن خطوات استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة عبر الإنترنت، ويأتي ذلك من الباب التسهيل والتيسير على جميع المواطنين المستفيدين من هذه الإعانة، فلقد قامت الجهات المختصة بتخصيص بعض الأيام من أجل صرف المعاشات خلالها، وجاء هذا طبقاً لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة المعاشات.

طريقة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024

أتاحت الجهات المختصة خدمة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 عبر الموقع الرسمي، والتي من المقرر صرفها في أن يتم الصرف في 15 ديسمبر الحالي، حيث خصصت الوزارة هذا التاريخ من أجل صرف مستحقات المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، مع مراعاة مصادفة اليوم إجازة رسمية، وعلى صعيد آخر وفرت الوزارة خدمة تقديم شكوى عبر الإنترنت من خلال البوابة الإلكترونية، ولقد تتمثل خطوات الاستعلام عن ذلك في النقاط التالية:

الولوج إلى موقع تكافل وكرامة الإلكتروني التابع لوزارة التضامن الإجتماعي.

من خلال الصفحة الرئيسية يرجى اختيار برنامج تكافل وكرامة.

تحديد خانة الاستعلام.

كتابة الرقم القومي الخاص بصاحب المستعلم.

أخيراً الضغط على خانة الاستعلام، ومن ثم الانتظار قليلاً حتى ظهور حالة الطلب على الشاشة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024

حرصاً على وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية بين جميع أفراد الشعب المصري، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بوضع مجموعة من الشروط يلزم توافرها في المتقدم حتى يسمح له بالاستفادة من هذا الدعم، وجاءت تلك الشروط على النحو الآتي: