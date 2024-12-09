“رسميا” موعد إجازة نصف العام الدراسي للطلاب 2025 وفقا لوزارة التربية والتعليم المصرية

ينتظر الكثير حلول موعد إجازة نصف العام الدراسي للطلاب 2025 بفارغ الصبر، وذلك من أجل القيام بالأنشطة والاستمتاع بالوقت من خلال ممارسة الألعاب بكل حرية، ومن المقرر أن تبدأ الاجازة في يوم السبت الموافق 25 يناير 2025، والتي من المحدد أن تستمر لمدة 15 يوماً بدون انقطاع، وذلك عقب انتهاء امتحانات الترم الأول والذي ستبدأ في 11 يناير 2025.

موعد إجازة نصف العام الدراسي للطلاب 2025

حددت وزارة التربية والتعليم المصرية موعد إجازة نصف العام الدراسي للطلاب 2025 بحميع المحافظات، والتي تنطلق في يوم السبت 25 يناير وتنتهي في يوم الخميس 6 فبراير 2025، وذلك وفقاً للجدول الزمني الذي حددته الوزارة، كما تبدأ دراسة الترم الثاني في 8 فبراير 2025 وتمتد فترة الدراسة للفصل الدراسي الثاني 16 أسبوعاً، لتنطلق أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل الابتدائية والإعدادية في يوم السبت 24 مايو 2025، وذلك حسب الخريطة الزمنية المحددة.

موعد امتحانات الترم الأول للصف الثالث الاعدادي 2025

قامت وزارة التربية والتعليم بالكشف عن موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادى للترم الأول 2025 على مستوى محافظات الجمهورية، والذي من المقرر أن تبدأ في 18 يناير 2025 وحتى يوم 23 يناير 2025 ثم يليها إجازة نصف العام، ولقد راعت الوزارة عطلة أعياد المسيحيين عند وضع جدول الامتحانات، حيث تبدأ الاختبارات مباشرة بعد انتهاء عطلتهم وعودتهم منها، وإلى جانب هذا شددت الوزارة بضرورة التزام الإدارات بالانتهاء من عملية تجهيز اللجان وطباعة ورق الأسئلة قبل حلول أيام الامتحانات، وذلك لضمان سير عملية الامتحانات بنجاح وبدون أي شكاوى، وكذلك حرصاً على مستقبل الطلاب .