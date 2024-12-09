“هتكسب فلوس بالكوم” شهادات بنك مصر 2024 بعائد كبير يصل الي 30% بجميع الفروع

بالتزامن مع اقتراب حلول السنة الميلادية الجديدة ازداد البحث حول أسعار شهادات بنك مصر 2024 على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يفضل بعض الأشخاص ادخار أموالهم عن طريق شراء شهادات من إحدى البنوك المصرية، والتي تعد إحدى وسائل حفظ المال والتربح، وإلى جانب هذا تتيح البنوك خدمات الاقتراض بضمان السندات، كما تسمح باستخراج بطاقات ائتمانية، مع العلم بعدم السماح بفك الشهادات قبل المدة المتفق عليها بين العميل والبنك قبل مضي 6 أشهر على الأقل، وإلا سيتم خصم نسبة من قيمة الشهادة.

شهادات بنك مصر 2024

قامت الجهات المختصة بالكشف عن أسعار شهادات بنك مصر 2024 المتاحة حالياً، فلقد اهتمت الإدارة بتوفير أعلى الفوائد على شكل مستمر، حيث تطرح شهادات متناقضة بعائد نحو 30% للعام الأول ولمدة تصل 3 سنوات، ويتم صرف الفوائد بصورة دورية، كما يبلغ الحد الأدنى للشهادات المتاحة نحو 500 جنيه مصري، والحد الأقصى للاستثمار لـ 3 سنوات بعائد سنوي 13% نحو 2500 جنيه، وفيما يلي أنواع الشهادات المتاحة حالياً:

شهادة طلعت حرب : يصل الحد الأدنى للشراء نحو 1000 جنيه، وتبلغ مدة الشهادة 12 شهر، وتبلغ نسبة العائد الشهري نحو 23.5%.

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقضة : يصل العائد السنوي نحو 30% للعام الأول، ونحو 27% للعام الثاني، 20% للعام الثالث.

شهادة القمة : تمتاز هذه الفئة بتقديم عائد شهري ثابت يصل لـ 21,5%، وتستمر فترة سريانها حتى 3 سنوات.

خطوات شراء شهادات من بنك مصر 2025

يتيح بنك مصر خدمات شراء الشهادات عبر الإنترنت، حيث يتم إجراء ذلك كالتالي: