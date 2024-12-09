 الحكومة العراقية تكشف عن آخر تفاصيل تعديل سن التقاعد في العراق 2025 وأهم شروط التقاعد المبكر

أعلنت الحكومة العراقية عن تعديل سن التقاعد في العراق وذلك بهدف تحسين الأوضاع المعيشية لكافة فئات المجتمع حيث ركزت بشكل كبير على فئة المتقاعدين من أجل تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي لذلك قامت بالإعلان عن عن مقترحات جديدة تتعلق بتعديل سن التقاعد لعام 2025 بهدف تمديد فترة الخدمة الوظيفية لبعض الموظفين بما يتيح لهم الفرصة للمساهمة بشكل أكبر في مسار العمل الوظيفي، إلى جانب الاستفادة من خبراتهم الطويلة.

تعديل سن التقاعد في العراق

تم الإعلان من قبل الحكومة العراقية عن تعديل سن التقاعد في العراق حيث تم رفع سن التقاعد الإلزامي من 60 عامًا إلى 65 عامًا حتى يتم الاستفادة من خبرتهم الطويلة، بالإضافة إلى ذلك تم اقتراح تعديل سن التقاعد المبكر بحيث يتم رفعه من 45 عامًا إلى 50 عامًا، والجدير بالذكر أنها هذه المقترحات مازالت في قيد المناقشة ولم تعلن عنها بشكل رسمي، وبالرغم من المقترحات إلا أن سن التقاعد سيظل كما هو ثابتًا عند 60 عامًا حتى يتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراق

يمكن لجميع المتقاعدين العراق الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراق من خلال اتباع العديد من الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي وزارة المالية العراقية.

ابحث عن قائمة الخدمات الإلكترونية واختر منها خيار “خدمة الاستعلام الإلكتروني”.

قم بتعبئة الحقول المخصصة بالبيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية، وتأكد من إدخاله بشكل صحيح.

اختر الشهر الذي ترغب في معرفة تفاصيل راتب التقاعد الخاص به.

اضغط على “الاستعلام ” وستظهر أمامك معلومات راتب التقاعد التي تشمل المبلغ المستحق.

شروط التقاعد المبكر

وضعت المالية شروط محددة للتقاعد المبكر بالعراق يمكن توضيحها من خلال الآتي: