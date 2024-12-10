“هشة ومرتفعة” ب 2 كوب دقيق هتعملي كيكة الخلاط السريعة في البيت بمقادير غير مكلفة والطعم روعة

تزايدت الإقبال على إعداد كيكة الخلاط السريعة لأنها من أسرع الوصفات لتحضير الكيك في المنزل حيث تتميز بسهولة إعدادها ولذلك نالت شهرة كبيرة نظرا لطعمها اللذيذ وقوامها المثالي، ويمكن تحضيرها بسهولة من خلال الخلاط من أجل مزج المكونات بشكل متجانس، وسوف نستعرض معكم طريقة إعداد كيكة الخلاط السريعة بخطوات سهلة ومقادير بسيطة، لتحصلوا على كيك هش ومرتفع بقوام رائع وطعم لا يقاوم

مكونات كيكة الخلاط السريعة

تعد كيكة الخلاط السريعة من ألذ أنواع الكيك التي يقبل عليها الجميع نظرا لطعمها الرائع ومذاقها الشهي حيث يمكن تحضيرها بسهولة لذلك تكون الخيار المثالي لتقديمها على مائدة الإفطار أو عند استقبال ضيوف بشكل مفاجئ، ويمكن تحضيرها من خلال إعداد المكونات التالية، وهي:

كوبان من الدقيق المنخول.

كوب من السكر.

كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من الزيت.

ثلاث بيضات.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر

الفانيليا.

طريقة تحضير مكونات كيكة الخلاط السريعة

تستطيع سيدتي تحضير كيكة الخلاط السريعة من خلال إعداد الخطوات التالية: