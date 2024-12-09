اعلان عثمان 174 في برومو تشويقي.. تـابع Kurulus Osman على قناة الفجر الجزائرية في هذا الموعد! أحداث مثيرة ومشوقة

أثارت اعلان عثمان 174 تشويق كبير من المشاهدين، هذا المسلسل الذي يعد واحدا من أكثر المسلسلات نجاحا في العالم العربي، في هذه الحلقة يتوقع أن تعرض أحداث مشوقة ستثير اهتمام المتابعين، حيث تحمل تطورات درامية مثيرة، وهذا ما جعل هذا المسلسل يتزايد نجاحه يوم بعد يوم، حيث يعرض أحداث تاريخية مثيرة تستحق المشاهدة، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

اعلان عثمان 174

مسلسل المؤسس عثمان يضم مجموعة من أبرز النجوم في الدراما التركية، مثل بوراك أوزجيفيت الذي يلعب دور المؤسس عثمان، وأوزجي تورير التي تؤدي شخصية بالا خاتون زوجة عثمان، كما يشارك في المسلسل شجري سينسوي بدور جاركوتاي ألب، والنجم يغيت أوشان بالإضافة إلى العديد من الممثلين الأتراك الموهوبين.

وبعد اعلان عثمان 174 فمن المقرر أن تعرض الحلقة يوم الأربعاء المقبل على قناة ATV التركية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، وتستمر المتابعة لحلقات المسلسل عبر القنوات الأخرى، حيث سيتم إعادة عرض الحلقة على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، حيث تقدم هذه القناة المسلسل بجودة عالية عبر التردد الجديد للقناة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

تستمر شعبية المسلسل في التزايد بفضل مشاهدته من قبل جمهور واسع، والذي ينتظر كل جديد في حلقاته ليتابع مسار الأحداث المليء بالتشويق والصراعات الدرامية التي تتمحور حول تأسيس الدولة العثمانية، ويمكن متابعة الحلقة 174 من مسلسل قيامة على قناة الفجر الجزائرية، ويكون تردد هذه القناة على نايل سات وعرب سات، بالشكل التالي:

التردد: 12645.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات