قفزة بعد سقوط النظام.. اعـرف كم سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم بعد سقوط حكم بشار الأسد

مع الظروف الساخنة التي تمر بها سوريا من سقوط نظام الأسد وحالة الفوضى التي تعم البلاد مما أثر سلبا على سعر الليرة السورية مقابل الدولار وهو انعكاس طبيعي لهذه الظروف حيث أن أول شيء يتأثر هو اقتصاد الدولة ويظهر هذا التأثر جليا في سعر صرف العملة أمام العملات الأجنبية وأهمها العملة الأمريكية التي تعد هي عملة الصرف الأولى في العالم.

سعر الليرة السورية مقابل الدولار

تهاوي سعر الليرة السورية مقابل الدولار بشكل كبير جدا وذلك نتيجة للأحداث التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة، وجاء سعر الصرف في أغلب البلاد على النحو التالي:

سعر بيع الدولار الأمريكي يساوي 27 الف ليرة سورية بينما جاء سعر شراء الدولار الأمريكي يساوي 22 ألف ليرة سورية.

ويذكر أن الدولار الأمريكي كان يسجل سعر شراء 13 الف ليرة سورية وسعر بيع 15 ألف ليرة سورية قبل الأحداث الأخيرة.

وأدت الأحداث الساخنة إلى انهيار سعر العملة المحلية في سوريا بشكل كبير.

سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية

وفي حديثنا عن سعر الليرة السورية مقابل الدولار نوضح لكم سعر صرف العملات الأجنبية الأخرى مقابل الليرة السورية والتي جاءت على النحو التالي: