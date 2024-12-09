موعد مباراة جيرونا وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة بجودة عالية HD

ينتظر عشاق كرة القدم وبالأخص مشجعي الأسطورة محمد صلاح موعد مباراة جيرونا وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بفارغ الصبر، والتي من المقرر أن تنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة وعند تمام الساعة 8:45 بتوقيت السعودية من يوم الثلاثاء 10 ديسمبر، ويخوض ليفربول مباراته في عقر دار جيرونا والمقامة على ملعب مونتيليفي، وتعد هذه المباراة واحدة من أهم المباريات المصيرية التي يخوضها ليفربول غداً ضمن الجولة السادسة من دوري المجموعات بالدوري الأوروبي.

موعد مباراة جيرونا وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025

لم يتبقى سوى ساعات معدودة تفصلنا عن موعد مباراة جيرونا وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ضمن الجولة السادسة، والتي من المحدد أن تكون يوم الثلاثاء 10 ديسمبر وذلك في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة وفي الساعة 8:45 مساء بتوقيت السعودية، ومن المتوقع أن يخوض النادي المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: أرنولد – جوميز – فان دايك – روبرتسون.

خط الوسط: جرافينبرج – ماك أليستر – كورتس جونز.

خط الهجوم: دياز – جاكبو – محمد صلاح.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام أتلانتا

يطمح فريق ليفربول مواصلة انتصاراته في دوري المجموعات، حيث يدخل المباراة وهو يتربع في الصدارة برصيد 15 نقطة، كما يرغب جيرونا في التقدم نحو التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، فيدخل المباراة وهو في المركز 30، ولقد أعلنت قناة BeIN sport الرياضية نقلها للمباراة، وفيما يلي جدول الترددات: