القائمة الرسمية| قائمة مسلسلات رمضان 2025 والقنوات الناقلة علي النايل سات وعرب سات بجودة HD

بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم تصدرت محركات البحث عناوين قائمة مسلسلات رمضان 2025 والذي يفصلنا عنه أشهر معدودة، حيث يتسم هذا الشهر الفضيل بتجمع الأسر أمام التلفاز لمشاهدة ومتابعة المسلسلات الدرامية والكوميدية التي تعرض حصرية، وتضم الشاشة هذا العام مجموعة من أضخم وكبار الفنانات والفنانين العرب أبرزهم أحمد السقا وطارق لطفي.

قائمة مسلسلات رمضان 2025

شرع المخرجين والمصورين من الإنتهاء من تصوير الأعمال الرمضانية إذ تم الكشف عن قائمة مسلسلات رمضان 2025 الجديدة، فمن المتوقع أن يشهد هذا الموسم منافسة شديدة بين المسلسلات المقدمة حيثما يشارك فيها مجموعة من أهم وأعظم الفنانين العرب، من ضمن تلك المسلسلات الضخمة المنتظر عرضها مسلسل العتاولة 2 والذي يستكمله الفنان أحمد السقا وطارق لطفي ومجموعة من كبار الفنانين العمالقة، وفيما يلي قائمة المسلسلات:

مسلسل سيد الناس: والذي يشارك فيه الفنان عمرو سعد وإلهام شاهين وأمير شاهين وطارق النهري، وغيرهم.

مسلسل وتقابل حبيب: بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، منة عرفة.

مسلسل ناقص ضلع: بطولة روبي، ونيللي كريم.

مسلسل الغاوي: بطولة أحمد مكي، ومجموعة من الأسماء الشابة.

مسلسل أشغال شقة 2: بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، وعدد من الوجوه الجديدة.

مسلسل المداح 5: بطولة حمادة هلال، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، جوري بكر.

القنوات الناقلة للمسلسلات الرمضانية 2025

أعلنت بعض القنوات الفضائية عن شرائها حقوق بث مجموعة من المسلسلات الرمضانية وبرنامج رامز جلال واللاتي سيتم عرضهم خلال رمضان القادم، من أهمهم التالي: