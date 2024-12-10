سجل وأحصل على سلع التموين الشهري.. عبر خدمات منصة حكايتنا الجديدة 2025

خدمات منصة حكايتنا الجديدة وقد تم الإعلان من قبل وزارة الاتصالات عن إنشاء منصة يطلق عليها منصة حكايتنا التي تخص المواطنين، يمكن من خلالها أن يتم إضافة جميع المواليد الجدد لبطاقات التموين ليحصلوا على دعم عيني تقدمه الدولة، وتلك الخدمات مجانية تمامًا وهذا ما تم إعلانه من قبل نائب وزير الاتصالات بمؤتمر الوطن، تعاونًا مع المصرية للاتصالات وكذلك البريد المصري ومن خلال عدة بنود، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف خدمات منصة حكايتنا الجديدة.

خدمات منصة حكايتنا الجديدة

أعلنت وزارة الاتصالات عن خدمات منصة حكايتنا الجديدة وقد تم إنشائها لهدف أن يقومو المواطنين إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين أن كانوا مستحقين لذلك، وهذا للحصول على دعم عيني تقدمه الدولة للفئات المحتاجة، وهذه الخدمة سوف تكون مجانية، وفقًا لما أعلن عنه نائب وزير الاتصالات في المؤتمر الذي يخص وطن الرقمي، وهذا التعاون الفعال مع المصرية للاتصالات بالإضافة إلى البريد المصري، وسيكون ذلك طبقًا لبعض البنود.

وعلاوة على أن المنصة تقدم محتوى تدريبي ينشر الثقافة الرقمية من خلال الفيديو بطريقة تعريفية للأسر بالقرى التابعة لحياة كريمة، ويمكن عبرها أيضًا استخدام الشات مع عرض منتجات البيع، وتم الانتهاء من حوالي 90% للدفع وإتمام عمليات الشراء عليها.

الخدمات التي تقدمها منصة حكايتنا الإلكترونية الجديد

المنصة تقدم الكثير من الخدمات التي يحتاجها جميع المواطنين مثل تقدم المنصة محتوى تدريبي ينشر الثقافة الرقمي سواء بالفيديو أو حتى الانفوجرافيك بطريقة تعريفية بالنسبة للأسر داخل القرى الخاصة بدعم حياة كريمة، تساعد أيضًا في إضافة المواليد لبطاقة التموين حتى يستفيدون من الدعم الحكومي، تقدم المنصة جزاء يخص الشات مع عرض المنتجات للبيع.