العراق تزف خبر سار بشأن رواتب الموظفين للشهر الجاري

في خطوة غير مسبوقة من قبل الحكومة العراقية حول استمرارية تأخر رواتب الموظفين داخل إقليم كوردستان، فأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في بيان رسمي لها اليوم الإثنين، عن إرسال رواتب الموظفين للشهر الحالي بداخل بغداد، مؤكدة أنه تم إرسال جميع الجداول داخل الإقليم وذلك عن شهر ديسمبر الجاري لوزارة المالية الاتحادية، من أجل أن يتحصل عليه كافة العاملين في القطاعين المدني والعسكري، من مختلف المصارف العاملة في الإقيلم وكذلك إمكانية الحصول على الراتب من ماكينات الصراف الألي.

رواتب الموظفين في كوردستان

وأكدت وزارة المالية والاقتصاد، أن رواتب الموظفين إقليم كوردستان، يعد عقبة كبيرة وأحد الملفات التي عملت على اضطراب كبير بين بغداد وأربيل، فيما أن الرواتب تأخرت بشكل كبير ولعدة أشهر متتالية، نظير هذه الخلافات التي حدثت بين الحكومتين، لتؤكد مصادر مطلعه بأنه جاري العمل على حل جميع المشكلات التي تعوق تأخر الرواتب وكافة المستحقات المالية الخاصة بالموظفين والمتقاعدين.

كيفية الاستعلام عن رواتب الموظفين

أما عن الاستعلام حول رواتب الموظفين داخل الدولة العراقية وأمام جميع العاملين في القطاعين المدني والعسكري، فيُرجى اتباع الخطوات المتمثلة في التالي:-