الاخضر يخترق مستويات قياسية.. سعر الدولار اليوم في بنك مصر والبنك الأهلى بعد الزيادة الجديدة

سعر الدولار في مصر يشهد تغيرات مستمرة تتأثر بعوامل اقتصادية متعددة، أبرزها العرض والطلب في السوق المحلية، إلى جانب التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية، وقد ساهمت السياسات النقدية والإجراءات المصرفية في استقرار نسبي خلال الفترات الأخيرة، اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024، استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنوك مقارنة بآخر تعاملات أ، مع اختلاف بسيط بين أسعار الشراء والبيع في البنوك الحكومية والخاصة، ما يعكس مرونة السوق واستجابته للمتغيرات الاقتصادية.

سعر الدولار اليوم في البنوك

شهد سعر الدولار ارتفاعًا ملحوظًا منذ نهاية الأسبوع الماضي، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية في مصر، ورغم هذا أفادت بيانات البنك المركزي بارتفاع طفيف في احتياطي النقد الأجنبي، حيث بلغ 46.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 46.94 مليار دولار في أكتوبر، وجاء سعر الدولار اليوم في البنوك على النحو التالي:

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) البنك الأهلى المصرى 50.58 50.68 بنك مصر 50.58 50.68 بنك الإسكندرية 50.58 50.68 البنك التجارى الدولى (CIB) 50.58 50.68 بنك القاهرة 50.58 50.68

توقعات حول سعر الدولار

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد سعر الدولار في مصر ارتفاعا تدريجيا خلال السنوات المالية المقبلة، حيث يقدر أن يصل إلى 56.26 جنيه في العام المالي 2024/2025، ويواصل الزيادة إلى 59.67 جنيه بحلول عام 2029.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات سعر الصرف والجدل المثار حوله، وأوضح أن مصر تبنت سياسة سعر صرف مرن تماشيا مع الظروف الاقتصادية العالمية، وأشار مدبولي إلى أن قوة الدولار عالميا نتيجة عوامل مثل الانتخابات الأمريكية تؤثر على جميع العملات، بما في ذلك الجنيه المصري، داعيا إلى عدم القلق من تقلبات سعر الصرف مع التأكيد على إمكانية عودة الاستقرار مستقبلا.

تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم حيث جاء كما هو موضح في الجدول: