المـوارد البشـرية: دخول حساب المواطن شهر ديسمبر 2024 الدفعة 85 بعد صدور نتائج الأهلية.. اعـرف هل سيتم التبكير

مع حلول شهر ديسمبر يتساءل عدد من المستفيدين عن دخول حساب المواطن التي من المقرر صرف الحساب من خلالها، حيث يعد دعم حساب مواطن من أهم أنواع الدعم التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية والذي يهدف إلى تقديم الدعم للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا من أبناء الشعب السعودي، وإليكم أهم المعلومات حول موعد الصرف في السطور التالية.

حاسبة حساب المواطن

الكثير من المستفيدين ينتظرون مواعيد دخول حساب المواطن التي يتم فيها صرف الدعم للمستحقين، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة على أنه من المقرر أن يتم صرف الدعم على النحو التالي:

وفقا لما أعلنت الوزارة فإنه يتم صرف الدعم في يوم 10 من كل شهر ميلادي.

وفقا لهذا الموعد فإن صرف حساب مواطن سوف يوافق يوم الثلاثاء وهو 10 ديسمبر 2025.

وجدير بالذكر أنه في حال كان يوم صرف الدعم يوافق يوم إجازة رسمية أو أسبوعية فإنه يتم تقديم أو تأخير الموعد يوم.

ويوم الثلاثاء لهذا الشهر لا يوافق أي إجازة رسمية في المملكة.

دخول حساب مواطن

قبل معرفة مواعيد حساب المواطن يمكن بكل سهولة لأي مواطن أن يقوم بالاستعلام عن الدعم الخاص به في حساب مواطن وذلك من خلال اتباع عدة طرق، من أهمها ما يلي: