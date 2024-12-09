حدث الان.. تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي

تعتبر قناة طيور الجنه هي واحدة من اهم القنوات الفضائية الكرتونية التي من خلالها يتم بث الكثير من البرامج المتنوعة والمختلفة التي تعمل علي تسليه أوقات الطفل دون الشعور بالملل علي مدار اليوم بالإضافة إلي انه من خلال بث وعرض البرامج التعليمية يتمكن الطفل تعليم الحروف والأرقام بطريقة سلسة وجذابة، من خلال عرض صور وألوان جذابة تعمل علي جذب انتباه الأطفال تعتبر من اكثر الخصائص الشائعة التي تهتم إدارة قناة طيور الجنه بها.

تردد قناة طيور الجنه علي النايل سات

جاءت أبرز المعلومات الخاصة باستقبال قناة طيور الجنة على النايل سات، وفقًا لما يأتي:-

التردد الحديث: 11274.

مؤشر استقطاب القناة: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصويب الخطأ: 4/3.

تردد طيور الجنة على العرب سات

أما عن البيانات التي من خلالها يمكنك استقبال قناة طيور الجنة العرب سات، ما يأتي:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

التردد 11310.

استقطابها يكون عمودي.

معامل الترميز 27500.

تحميل قناة طيور الجنه علي التلفاز

هناك بعض الخطوات الهامة حتى يسهل القيام بتنزيل قناة طيور الجنة على القمر الصناعي وفقًا لما يلي:-

أولا: يجب التأكد من تشغيل جهاز التلفاز، جهاز الاستقبال، ثم انقر من الريموت كنترول علي قائمة الإعدادات.

ثانيا: يرجي الضغط علي زر التثبيت اليدوي كما موضح أمامك عبر الشاشة.

ثالثا: انقر علي القمر الصناعي الذي يبث التردد الجديد.

رابعا: اكتب التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة.

أخيرا: ينبغي النقر علي أيقونة التحميل.

خصائص قناة طيور الجنه

قناة طيور الجنه تقدم العديد من البرامج والأناشيد المتنوعة والمختلفة التي استطاعت أن تحصد نسب جماهيرية كبيرة من قبل الصغار حول إنحاء الدول العربية اجمع، وكما تعتمد برامجها علي افضل التقنيات، احدث الجودة التي تبث البرامج من خلال صورة واضحة وصوت متميز بالإضافة إلي الألوان والصور الجذابة التي تعمل علي جذب وانتباه الطفل.