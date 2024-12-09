بعد التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 وأماكن الصرف

قررت وزارة الماليه المصرية تبكير موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 وذلك لكافة العاملين في جميع قطاعات الدولة، حيث من المقرر أن تبدا عملي الصرف يوم 22 من شهر ديسمبر المقبل وذلك بدلا من بدءها في الموعد المعتاد وهو الرابع والعشرين من الشهر نفسه، وطالبت وزارة الماليه من كافة الموظفين عدم التزاحم على ماكينات الصرف الالي مؤكدة أن عملية الصرف ستتم على عدد من الأيام لتخفيف التكدس والازدحام.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

من المقرر أن تقوم وزاره المالية المصرية بصرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 وذلك لكافه العاملين في كافة قطاعات الدولة بدءا اليوم الأحد 22 ديسمبر لعام 2024 وتستمر لمده خمس أيام على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 27 من نفس الشهر، يذكر أن وزارة المالية كانت قد حددت الأماكن التي يمكن للمواطنين من خلالها صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 حيث يتم ذلك من خلال أما وكيله الصرف الآلي والمعروفة atm بالإضافة الى البريد المصري والبنوك.

ما هو جدول الحد الأدنى للأجور 2024

الجدير بالذكر أن وزارة المالية كانت قد حددت جدول للحد الادنى للأجور طبقا للدرجة الوظيفية حيث يكون أصحاب الدرجة الممتازة الحد الادنى لهم 12200 جنيه أما الدرجه العالية فتكون الحد الادنى لهم 10200 جنيه أما اداريه المدير العام سيكون الحد الادنى لها 9200 جنية الأولى والتي تكون 8200 أما الدرجه الثانية والثالثة والرابعة والخامسة فتكون 8000 7500 و700 على الترتيب.