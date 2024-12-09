كونامي تفجرها.. إضافات وهدايا التحديث الجديد بيس موبايل pes e football 2025 طريقة تحديث

إضافات وهدايا التحديث الجديد بيس موبايل pes e football 2025 طريقة تحديث تم إطلاق تحديث جديد للعبة إي فوتبول بيس eFootball™ 2025 v4.2.0 موبايل، حيث تم إطلاق الموسم الثالث في الخامس من ديسمبر 2024. يحتوي التحديث على العديد من الإضافات المثيرة التي طال انتظارها من قبل عشاق اللعبة حول العالم، قامت شركة كونامي بتحديث اللعبة بشكل جذري، حيث تم تغيير واجهتها في المتاجر الرسمية لتظهر صورة ميسي ونيمار وسواريز كسفراء للعبة، إضافة إلى تحسينات في أسلوب اللعب وتقديم إضافات جديدة للاعبين.

أهم إضافات تحديث إي فوتبول بيس eFootball™ 2025 موبايل

إضافات وهدايا التحديث الجديد بيس موبايل pes e football 2025 طريقة تحديث، قامت كونامي بإصدار تحديث مميز للعبة بيس موبايل وتتمثل تلك الإضافات في عدة عناصر مهمة تتمثل فيما يلي:

تغيير الواجهة : تم تغيير صورة الواجهة في المتاجر لتضم ميسي ونيمار وسواريز.

: تم تغيير صورة الواجهة في المتاجر لتضم ميسي ونيمار وسواريز. تحسين أسلوب اللعب : تم تعديل شامل على أسلوب اللعب ليكون أكثر إثارة وتشويقًا.

: تم تعديل شامل على أسلوب اللعب ليكون أكثر إثارة وتشويقًا. إطلاق متجر جي بي جديد : يتيح شراء نقاط الخبرة وبطاقات التطوير والمهارات، مع إضافة بكجات الأبيك في المواسم القادمة.

: يتيح شراء نقاط الخبرة وبطاقات التطوير والمهارات، مع إضافة بكجات الأبيك في المواسم القادمة. إصدار بكج أساطير المنتخب الألماني : يحتوي على رومانيجي، و أوليفر كان الحارس الأسطوري.

: يحتوي على رومانيجي، و أوليفر كان الحارس الأسطوري. تغيير حدث ركلات الترجيح: تم تحويله إلى شكل أنمي مميز.

هدايا تحديث إي فوتبول بيس 2025 موسم الثالث

تعرفنا على إضافات وهدايا التحديث الجديد بيس موبايل pes e football 2025 طريقة تحديث، ننتقل للتعرف على أبرز هدايا تحدث إي فوتبول بيس موبايل الموسم الثالث، حيث يتمتع التحديث الجديد بعدد من الهدايا والتي تتمثل فيما يلي:

بطاقة ليونيل ميسي وبطاقة كوبو الياباني مجانًا.

وبطاقة كوبو الياباني مجانًا. فتح بكج دوري أبطال أوروبا مجانًا.

مجانًا. حملة أنمي جديدة تشمل كوينز وبطاقات تدريب وهدايا أخرى.

تشمل كوينز وبطاقات تدريب وهدايا أخرى. مهام جديدة مثل “الهدف الذهبي” في حدث الأونلاين.

مثل “الهدف الذهبي” في حدث الأونلاين. حدث Starter جديد أوف لاين مع العديد من الهدايا المجانية من كوينز ونقاط خبرة.

أوف لاين مع العديد من الهدايا المجانية من كوينز ونقاط خبرة. تجديد حملة الجي بي والكوينز المجانية وحدث الماتش باس المليء بالهدايا.

كيفية تحميل تحديث إي فوتبول بيس 2025 v4.2.0 موبايل

تعرفنا على كونامي، إضافات وهدايا التحديث الجديد بيس موبايل pes e football 2025، ننتقل الآن إلى كيفية تحميل التحديث الجديد طريقة تحديث لتنزيل التحديث، يجب اتباع الخطوات التالية:

تأكد من اتصال هاتفك بالإنترنت. افتح جوجل بلاي (لأجهزة أندرويد) أو آبل ستور (لأجهزة آيفون). ابحث عن eFootball™ 2025 Mobile. اضغط على تحديث إذا كانت اللعبة موجودة لديك. يبدأ التحديث بحجم 570 ميجابايت، انتظر حتى يكتمل.

وبذلك، تكون قد حصلت على تحديث الموسم الثالث من لعبة إي فوتبول بيس eFootball™ 2025 v4.2.0 موبايل بكل ما تحتويه من إضافات وهدايا مميزة، نتمنى لك تجربة ممتعة في اللعب.