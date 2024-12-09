الاستعلام عن حساب مواطن 1446 + هل نزل حساب المواطن اليوم دفعة 85 شهر ديسمبر.. اعـــرف متي

الاستعلام عن حساب مواطن في المملكة العربية السعودية هو برنامج دعم حكومي يهدف إلى تقديم المساعدات المالية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بهدف تخفيف العبء المالي عليهم نتيجة التوسعات الاقتصادية والإصلاحات المالية، ويعتمد البرنامج على تحديد الدعم بناء على دخل الأسرة وعدد أفرادها، بالإضافة إلى متطلبات أخرى تتعلق بالأهلية والإقامة.

شروط حساب المواطن

شروط البرنامج في السعودية تتضمن عدة معايير يجب على المتقدمين استيفاؤها للتأهل للحصول على الدعم المالي، إليك أبرز هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من أم سعودية. كذلك يجب أن يكون المستفيد مقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية. يجب أن يكون المتقدم بالغ من العمر 18 عام أو أكثر. يشترط أن يكون المتقدم مستقلا لا يعيش في منزل أسرته، إلا في حالة إعالة الأسرة. يجب أن يتم تحديد دخل الأسرة بدقة، حيث لا يتجاوز الدخل الحد المانع الذي تحدده الوزارة. اخيرا يجب على المتقدم تحديث بياناته بشكل دوري وصحيح في حال حدوث أي تغيير في الوضع المالي أو العائلي.

هل نزل اليوم

لم يتم صرف الاستعلام عن حساب مواطن اليوم 9 ديسمبر 2024، ولكن من المقرر أن يتم الصرف في يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، الموافق 9 جمادى الآخر 1446 هـ. هذا الموعد ثابت، إلا إذا صادف يوم عطلة رسمية، حينها يتم التأجيل إلى اليوم التالي

الاستعلام عن حساب مواطن

إذا كنت ترغب في الاستعلام عن حسابك في حساب المواطن في السعودية، يمكنك اتباع الخطوات التالية: