احذر الغرامة 200 الف دينار فى هذه الحالة .. كيفية الاستعلام عن غرامات المرور فى العراق 2024 وتمديد فترة التسجيل لهذا الموعد!!

أعلنت المديرية العامة للمرور في العراق، عن تمديد فترة تسجيل ومراجعة المركبات المسجلة ضمن النظام القديم، وذلك ضمن إطار سعيها لتنظيم الأمور المرورية وضمان تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمركبات، يشمل هذا الإجراء جميع السيارات المسجلة قبل تاريخ 9 نيسان 2023، بما في ذلك المركبات ذات لوحات الفحص المؤقت والمشروع الموازي، وأكدت المديرية أن المراجعة متاحة في جميع مديريات المرور المنتشرة في بغداد والمحافظات الأخرى، على أن يكون آخر موعد للتسجيل ضمن نظام المشروع الوطني هو 28 فبراير 2025، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض خطوات الاستعلام عن غرامات المرور بالإضافة إلى الغرامات المرورية.

خطوات الاستعلام عن غرامات المرور في العراق

يمكن لكافة المواطنيم الاستعلام عن غرامات المرور عبر منصة أور الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أور الإلكترونية عبر الإنترنت.

تسجيل الدخول باستخدام الحساب الخاص بك.

الانتقال إلى قسم الخدمات.

اختيار خدمة الاستعلام عن الغرامات المرورية.

إدخال المعلومات المطلوبة مثل: اسم صاحب المركبة، و بيانات المركبة (رقم اللوحة أو رقم التسجيل).

عقوبات عدم التسجيل بالنظام الجديد

هناك عقوبات مالية والاحتجاز على المركبة فى حال عدم التسجيل ضمن النظام الجديد، ومن هذه العقوبات مايلى:

المركبات ذات لوحات الفحص المؤقت: غرامة تصل إلى 200 ألف دينار عراقي.

حجز المركبة حتى إكمال معاملة التسجيل.

المركبات ذات اللوحات القديمة (قبل 9 نيسان 2003) أو المشروع الموازي: غرامة تصل إلى 100 ألف دينار عراقي.

نصائح لتجنب الغرامات المرورية