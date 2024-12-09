تردد قناة عمو يزيد جات يا أطفال.. فرحي الصغار بأحلى الأناشيد وأجمل الأغاني

قناة عمو يزيد تعتبر من افضل واهم القنوات التي تبث العديد من البرامج الكرتونية المختلفة والمتنوعة التي يعشقها جميع الأطفال، كما انه يتم بث برامجها علي مدار اليوم دون انقطاع بسبب الفواصل الإعلانية التي تعمل علي تشتت انتباه الصغار، تعمل علي تنمية المهارات واكتسابه العديد من المميزات، يتاح للجميع تحميلها علي شاشات التلفاز من اجل سماع جميع برامجها علي مدار 24 ساعه، لا يلزم لتنزيل القناة علي التلفاز دفع أي رسوم مالية إطلاقا، بالإضافة إلا انه يتم تحديث تردداتها لذا يود العديد من الأمهات معرفة الترددات الجديدة التي يتم بث القناة من خلالها، كل ذلك وأكثر سنوضحه لكم خلال السطور القادمة تابعونا.

التردد الحديث بقناة عمو يزيد علي النايل سات

جاء التردد الحديث خلال هذه البيانات: 10922.

كما تم تعديل الاستقطاب: عمودي.

مؤشر رمز القناة: 27500.

تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

تردد قناة عمو يزيد علي العرب سات

التردد الجديد: 10923.

مؤشر استقطاب القناة: عمودي.

الترميز الخاص بالقناة: 27500.

مؤشر التصويب: 4/3.

استقبال قناة عمو يزيد علي جهاز الاستقبال

اتبع هذه الخطوات من اجل تحميل قناة عمو يزيد علي شاشات التلفاز من اجل تنزيل الترددات الجديدة الخاصة بقناة عمو يزيد، التي تتمثل في التالي: