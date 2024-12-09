هام.. وزارة المالية توضح حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق ديسمبر 2024

ارتفع في الآونة الأخيرة العديد من الاستفسارات حول الرواتب بالنسبة للمتقاعدين في العراق وقد أشارت هيئة التقاعد الوطنية إلى قرب الإعلان عن موعد صرف الرواتب في الأيام المتبقية من الشهر الجاري، بالإضافة إلى ذلك فقد أعلن رئيس الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية عن وجود زيادة فعلية على رواتب المتقاعدين خلال الأشهر المقبلة وقد أوضح أن هذه الزيادة يتم إقرارها بسبب الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العديد من المواطنين، بهدف حرص الوزارة على تعزيز معيشة الأفراد وتحسين مستوى معيشتهم، لذلك سنوضح المزيد من المعلومات حول رواتب التقاعد في العراق وما آلت إليه هذه القرارات بالنسبة للمتقاعدين.

رواتب المتقاعدين في العراق

أوضحت وزارة المالية أنه تم تحديد يوم محدد من كل شهر ميلادي لـصرف رواتب التقاعد، وقد أعلنت عن مواعيد الصرف أو التعديل عليها بناء على بعض الضوابط التي نوضحها في النقاط التالية:

في حال صادف يوم الصرف أحد أيام الإجازة الأسبوعية سيتم تقديم يوم صرف الراتب ليكون الخميس وهو الذي يتزامن مع آخر يوم في الشهر الماضي.

هذا النظام تم تطبيقه بالفعل على رواتب شهر نوفمبر.

في حال توافق أول يوم للصرف مع أول يوم من إجازة أسبوعية كأن يكون يوم السبت سيتم تأجيل الصرف إلى اليوم الثاني من الشهر الميلادي.

كما أوضحت الوزارة أن رواتب التقاعد لشهر ديسمبر 2024 سيتم صرفها في يوم محدد من ذلك الشهر وهو يوم الأحد الأول من شهر ديسمبر.

أفادت الوزارة أيضا أنه لن يتم تغيير موعد الصرف.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في دولة العراق

ظهرت بعض الأنباء في الآونة الأخيرة بشأن احتمال وجود زيادة على رواتب المتقاعدين لشهر ديسمبر 2024، وعليه سيتم توضيح التفاصيل التي أعلنت عنها وزارة المالية حيث أفادت بأن تلك الأنباء غير صحيحة وأنها مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، وقد أعلنت أن الرواتب ستبقى على وضعها الحالي بعد أن تم اعتماد زيادة سابقة وقدرها 100 ألف دينار وأكدت وزارة المالية على المواطنين ضرورة متابعة الأخبار من مصادرها الرسمية وذلك لتجنب الوقوع في براثن الشائعات التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها.