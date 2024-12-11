بالضوابط والمعايير التسجيل في منح المرأة الماكثة في البيت 2024 بالجزائر بخطوات محددة

تهتم الحكومة الجزائرية بدعم دور المرأة في المجتمع وبالتالي ستسعى إلى تحسين ظروفها المعيشية من خلال بعض البرامج المبتكرة لتحسين أوضاعها الاقتصادية ومن بين تلك البرامج التي توفرها الدولة يأتي برنامج المرأة الماكثة في البيت كأحد أهم المبادرات التي تهدف من خلالها إلى دعم السيدة التي لا تخرج إلى سوق العمل لأسباب خارجة عن إرادتها، من بينها رعاية الأسرة أو تربية الأطفال وتعتبر هذه المنحة وسيلة هامة لمساعدة النساء على تحقيق استقلالهن المادي بصورة فعالة.

منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر

أوضحت الحكومة الجزائرية الخطوات والتعليمات الأساسية حتى تتمكن المرأة من التسجيل في هذه المنحة، وقد جاءت على النحو التالي:

التوجه بالانتقال إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل الرسمي على الإنترنت.

للتشغيل الرسمي على الإنترنت. تسجيل بيانات الدخول بإضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

أيضا يمكن إنشاء حساب جديد إذا كانت هذه هي المرة الأولى للاستفادة من المنحة.

الضغط على تبويب منحة المرأة الماكثة ثم تحديد الولاية التي تقيم فيها المستفيدة.

إضافة البيانات المطلوبة بدقة.

النقر بعد ذلك على خيار إرسال لإتمام عملية التسجيل.

الانتظار حتى يتم مراجعة ومعالجة الطلب من قبل الجهات المختصة وبعدها يتم التواصل وإطلاق الرد النهائي.

شروط الحصول على دعم المرأة الماكثة في البيت

أكدت الحكومة على ضرورة استيفاء بعض المتطلبات الأساسية حتى تتمكن المرأة من الاستفادة من هذه المنحة، وذلك من خلال الالتزام بالمعايير المتمثلة في الآتي:

ضرورة أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية مع الإقامة الكاملة داخل أراضي الدولة.

ألا يقل عمر المتقدمة عن 18 عامًا ولا يزيد عن 45 عاما.

عدم استفادة المتقدمة من أي برامج أخرى للدعم وفرتها الحكومة في وقت سابق.

عدم وجود دخل ثابت للمتقدمة من أي جهة.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة

حتى تتمكن المرأة من التسجيل في هذه المنحة، عليها تجهيز مجموعة من المستندات والأوراق التي تتمثل في الآتي: