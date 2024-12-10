من هنا.. سعر قنطار القطن اليوم في مصر الوجه القبلي والبحري كفر الشيخ والشرقية وجميع المحافظات 2025

سعر قنطار القطن اليوم في مصر الوجه القبلي والبحري كفر الشيخ والشرقية وجميع المحافظات، سجل سعر قنطار القطن اليوم الإثنين في مصر مستويات مستقرة في مختلف المناطق، سواء في الوجه البحري أو القبلي، وفقًا لتصريحات حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، ويتجه الكثير من الناس إلى البحث عن أسعار القطن نظرا للفترة الحالية من موسم حصاد القطن.

سعر قنطار القطن اليوم في المحافظات

سعر قنطار القطن اليوم في مصر الوجه القبلي والبحري كفر الشيخ والشرقية وجميع المحافظات، أظهرت البيانات استقرار أسعار القطن في العديد من المحافظات، حيث سجل سعر القنطار في الوجهين القبلي والبحري على النحو التالي:

في الوجه البحري : بلغ سعر قنطار القطن في محافظة المنوفية 12 ألف جنيه، وهو نفس السعر في محافظات البحيرة، الغربية، الشرقية، والدقهلية، التي تقع جميعها في دلتا مصر.

: بلغ سعر قنطار القطن في محافظة المنوفية 12 ألف جنيه، وهو نفس السعر في محافظات البحيرة، الغربية، الشرقية، والدقهلية، التي تقع جميعها في دلتا مصر. في الوجه القبلي: حددت الحكومة سعر قنطار القطن في صعيد مصر (محافظات الوجه القبلي) بحد أدنى 10 آلاف جنيه. وفي محافظتي بني سويف والفيوم، وصل سعر القنطار إلى 10 آلاف جنيه.

أسعار قطن جيزة اليوم

فبعد أن توصلنا من خلال ما سبق إلى سعر قنطار القطن اليوم في مصر الوجه القبلي والبحري كفر الشيخ والشرقية وجميع المحافظات، ننتقل الآن إلى أسعار قطن جيزة اليوم حيث يمكنك التعرف على سعر القطن جيزة اليوم من خلال ما يلي:

قطن جيزة 45 : بلغ سعر قنطار قطن جيزة 45 اليوم 12 ألف جنيه.

: بلغ سعر قنطار قطن جيزة 45 اليوم 12 ألف جنيه. قطن جيزة 95 : وصل سعر قنطار قطن جيزة 95 الممتاز إلى 15 ألف جنيه.

: وصل سعر قنطار قطن جيزة 95 الممتاز إلى 15 ألف جنيه. قطن جيزة 97 : سجل سعر قنطار قطن جيزة 97 12 ألف و300 جنيه في المتوسط عبر جميع المحافظات المشهورة بزراعته.

: سجل سعر قنطار قطن جيزة 97 12 ألف و300 جنيه في المتوسط عبر جميع المحافظات المشهورة بزراعته. قطن جيزة 94: بلغ سعر قنطار قطن جيزة 94 12 ألف و300 جنيه.

استقرار سعر القطن

تسعى الحكومة المصرية لدعم الفلاحين وتشجيعهم على زراعة القطن من خلال تحديد سعر ضمان يتراوح بين 10 و12 ألف جنيه لقنطار القطن في الوجهين القبلي والبحري، وهو سعر تنافسي مقارنة بالأسعار العالمية للذهب الأبيض.

سعر القطن في جميع المحافظات المصرية

بعد التعرف على سعر قنطار القطن اليوم، نستعرض الآن أسعار القطن في مختلف المحافظات المصرية، والتي جاءت على النحو التالي: