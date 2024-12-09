لولو مافي مني ” اسعد أطفالك” بقناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة بأعلى جودة 2024

قناة وناسة تعد واحدة من أبرز القنوات الترفيهية التي تقدم محتوى ممتع مسلى ومفيد للأطفال يناسب مختلف الأعمار، فهيا أيضا تقدم محتوي مميز تجمع بين الأغاني الخليجية والعربية المميزة، إلى جانب البرامج التعليمية والترفيهية التي تناسب الاطفال، لذا يرغب الكثير من الأمهات والآباء معرفة الترددات الجديدة للقناة حتي يتمكنوا من مشاهداتها بأعلى جودة.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024

تعمل قناة وناسة على تحديث تردد قناتها حتي يتمكن المتابعين من مشاهدة القناة بأعلى جودة، وبالنسبة اتردد القناة على الاقمار الصناعية المختلفه فهيا كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة وناسة على العرب سات هو

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

طريقة تثبيت قناة وناسة

هناك خطوات سهلة وبسيطة عليك اتباعها لاستقبال التردد الجديد للقناة، وهيا كالتالي:

افتح قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال.

ثم اختر “إعدادات القنوات” أو “البحث عن القنوات”.

اختر “إضافة قناة جديدة” أو “البحث اليدوي”.

ثم أدخل التردد التى ذكرناها لكم سواء عال النايل سات أو العرب سات.

و اضغط على “بحث” أو “مسح”.

بعد انتهاء البحث، اضغط على احفظ القناة الجديدة.

مميزات قناة وناسة للأطفال

تتميز قناة وناسة بالعديد من المميزات التى تجعل الأطفال يفضلون مشاهداتها والتى من أبرز مميزاتها مايلى:

تقدم برامج تعليمية مرحة لتعلم الحروف والأرقام.

وايضا أغاني وأفلام كرتونية ممتعة.

تعمل القناة بشكل مستمر على مدار الساعة.

الاستمتاع بالقناة فهيا مجانية بالكامل ودون إعلانات مزعجة.

أشهر برامج قناة وناسة

تقدم القناة العديد من الأغاني الهادفة للأطفال والتي منها مايلى: