اعرف الباقة وصلت كام.. بعد زيادة أسعار باقات الإنترنت الجديدة في مصر 2025

شهدت أسعار باقات الإنترنت في الآونة الأخيرة زيادة كبيرة وملحوظة في الاهتمام بالتعرف على أسعار باقات الإنترنت الجديدة وأسعار كروت الشحن وذلك عقب القرار الذي تم الإعلان عنه من قبل شركات المحمول في مصر بخصوص زيادة الأسعار على كروت الشحن، إضافة إلى ذلك فإن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ على باقات الإنترنت الأرضي أو في الهواتف وقد تراوحت الزيادة في بعض الباقات إلى نحو 500 جنيه على باقة واحد تيرابايت، بالإضافة إلى أن المستخدمين أصبح بإمكانهم تعديل باقات الإنترنت إما بالترقية إلى باقة أكبر أو تخفيضها وفقا لاستهلاكهم واحتياجاتهم.

بعد زيادتها أسعار باقات الإنترنت

شهدت أسعار الباقات للإنترنت في مصر زيادة ملحوظة حيث ارتفعت أسعار الباقة 140 جيجا الأكثر شعبية من 160 جنيه إلى 269.4 جنيه تشمل بذلك الضريبة المضافة مما يعني أنها زادت بنحو 79 جنيه، وقد ارتفعت باقة ماكس 1 تيرا ليصل سعرها إلى 2006 جنيه بعد إضافة القيمة للضريبة المضافة وبدأت تلك التعديلات في التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة الماضي 6 ديسمبر 2024 بناء على الإجراءات التي اتخذتها جميع شركات المحمول في مصر.

قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

نظرا لزيادة أسعار الباقات، نقدم قائمة بأسعار الإنترنت الأرضي بعد التحديثات التي فرضتها شركات المحمول في مصر:

باقة سوبر 200 جيجا بسعر 330.6 جنيه.

سعر باقة 250 جيجا 410.4 جنيه.

باقة سوبر 400 جيجا بسعر 649.8 جنيه.

باقة سوبر 600 جيجا بسعر 850 جنيه شهريا.

سعر باقة سوبر 1 تيرا بايت 1550.4 جنيه.

باقة 250 جيجا بسعر 604.2 جنيه.

سعر باقة 600 جيجا 1185.6 جنيه.

باقة ميجا واحد تيرابايت بسعر 1778.4 جنيه.

سعر باقة الترا 250 جيجا 798 جنيه.

باقة الترا 600 جيجا بسعر 1402.2 جنيه.

أسعار كروت الشحن الفكة الجديدة بعد الزيادة

أعلنت شركات المحمول عن زيادة أسعار كروت الشحن الفكة فقط، وهذه الزيادة لا تشمل أسعار كروت الشحن للمكالمات، حيث أصبحت الأسعار كالتالي: