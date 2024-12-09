يلا مع لولو تردد قناة وناسة أطفال الجديد على القمر الصناعي الان

حققت قناة وناسة نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة، وأصبح لها تأثير كبير في حياة الأطفال، بما تقدمه من محتوى ترفيه، وكان أول إنطلاقها لها في عام 2007، لتكون هي الألكثر قنوات شهرة وتأثيرًا، ناهيك عن أن المحتوى المقدم يكون مجاني، بما لا تحتاج إلى الإشتراك، فيما يمكنك استقبالها على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة الأول

استقبل قناة وناسة التردد الأول معنا، حتى تتمكن من مشاهدة باقة كبيرة من البرامج الطفولية والتعليمية الأكثر من رائعة، والأغاني والأناشيد الدينية التي تنقلها القناة، وفقًا لما يلي: –

القمر الصناعي الجديد النايل سات.

التردد الأول يكون 11270.

استقطاب القناة فهو عمودي.

بينما معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تحديث تردد قناة وناسة الثاني العرب سات

ويسهل القيام بإستقبال وناسة على العرب سات كذلك، كما يلي:-

القمر الصناعي الثاني معنا العرب سات.

التردد الثاني يكون 11595.

استقطابها فهو عمودي.

معامل الترميز يكون 27500.

فيما أن معامل تصحيح الخطأ: ⅚

ما تقدمه قناة وناسة على النايل سات والعرب سات؟

أما ما تقوم قناة وناسة أطفال على تقديمه سواء على النايل سات أو العرب سات، فمن بينها التالي:-