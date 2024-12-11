ارتفاع جديد.. سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية اليوم 2025

سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية اليوم، مع استمرار استقرار أسعار الذهب على المستوى العالمي، يظل المعدن الأصفر واحدًا من أبرز الخيارات الاستثمارية الآمنة، سواء كان الهدف من الشراء الادخار أو الزينة. ومن اللافت أن سعر جرام الذهب اليوم، وخاصة عيار 21، شهد استقرارًا في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الإثنين في محلات الصاغة، بعد انخفاض ملحوظ في أسعار عيار 21 والجنيه الذهب قبل عطلة نهاية الأسبوع، يأتي ذلك بالتوازي مع استقرار الأسعار عالميًا، حيث سجلت الأوقية في ختام تداولات البورصات الدولية 2627 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية اليوم، سنتعرف معا على أسعار الذهب اليوم بجميع أنواع الجرامات، وفقا لتقرير الشعبة العامة للذهب، جاءت الأسعار في السوق المصرية كما يلي:

عيار 24 : 4217 جنيهًا للجرام، وهو الأعلى سعراً والأكثر نقاءً بين الأعيرة.

: 4217 جنيهًا للجرام، وهو الأعلى سعراً والأكثر نقاءً بين الأعيرة. عيار 21 : 3690 جنيهًا للجرام، وهو العيار الأكثر شيوعًا في مصر، خاصة في المناطق الريفية والصعيد.

: 3690 جنيهًا للجرام، وهو العيار الأكثر شيوعًا في مصر، خاصة في المناطق الريفية والصعيد. عيار 18 : 3162 جنيهًا للجرام، الذي يتميز بتصاميمه المميزة التي تحظى بشعبية كبيرة.

: 3162 جنيهًا للجرام، الذي يتميز بتصاميمه المميزة التي تحظى بشعبية كبيرة. الجنيه الذهب: 29520 جنيهًا، حيث يزن 8 جرامات من عيار 21، ويعد خيارًا شائعًا بين المستثمرين.

سعر الذهب بالمصنعية

بعد أن توصلنا من خلال ما سبق إلى سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية اليوم، ننتقل بكم للتعرف على سعر مصنعية الذهب اليوم، عند شراء الذهب، يتم إضافة المصنعية إلى السعر الأساسي للجرام، وتختلف هذه التكلفة بناءً على نوع المشغولات ومكان الشراء. على سبيل المثال:

عيار 21 بالمصنعية : يتراوح بين 3850 و 3900 جنيه.

: يتراوح بين 3850 و 3900 جنيه. عيار 18 بالمصنعية: يتراوح بين 3350 و 3400 جنيه.

نصائح هامة قبل شراء الذهب

تعرفنا على سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية اليوم، وكذلك سعر المصنعية في مصر، إذا كنت تخطط لشراء الذهب، سواء لأغراض الزواج أو الاستثمار، عليك مراعاة النقاط التالية: