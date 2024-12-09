اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 الكشف الكامل لجميع المستفيدين في جميع المحافظات عبر منصة مظلتي

كشفت الجهات المختصة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 خلال الأيام الماضية، فلقد أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن المشمولين في الوجبة الأخيرة إلكترونياً وذلك من خلال منصة مظلتي، ويأتي ذلك من ضمن التسهيلات والتيسيرات التي توفرها الدولة للمواطنين، حيث تعد هذه المبادرة من ضمن أهم المبادرات التنموية التي يتم منحها للأسر المحتاجة ذات الدخل المحدود، وفق مجموعة من الشروط والضوابط التي أقرتها الوزارة.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

قامت وزارة العمل بإتاحة خدمة الاستعلام اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر البوابة الإلكترونية، فلقد تهدف الوزارة إلى رفع المستوى المعيشي للأسر الأولى بالرعاية داخل الحدود العراقية، حيث يتم منح أولئك المستفيدين دعم مالي شهري، وتتمثل خطوات الاستعلام عن الأسماء المقبولة في العناصر الآتية:

الولوج مباشرة إلى الموقع الإلكتروني عبر هذا الرابط .

اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

ادخال البيانات الشخصية الخاصة بالمستعلم في الحقول الفارغة.

تحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

إدخال اسم الولاية التي ينتمي إليها المستعلم.

الضغط على خانة استعلام.

الانتظار قليلاً حتى ظهور نتيجة الطلب.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط والضوابط، التي يلزم توافرها في المتقدم، طبقاً لها يتم قبول أو رفض الطلب المقدم، وذلك حرصاً على وصول الدعم إلى مستحقيه، ولقد جاءت تلك الشروط على النحو الآتي: