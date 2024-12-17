لعبة التجمد مع لولو.. استقبل الآن على جهازك قناة وناسة كيدز بترددها الجديد 2024 على الأقمار الصناعية “أحلى أغاني لولو الشطورة”

بالرغم من الساحة الفضائية يوجد بها العديد من القنوات المخصصة للأطفال إلا أن ملايين الأشخاص من جميع أنحاء الوطن العربي يبحثون بشكل دائم عن التردد الجديد 2025 لقناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية التي تعد واحدة من أبرز قنوات الأطفال وهذا يرجع للمحتوى الهادف الذي تعرضه للاطفال الصغار الذي يجمع بين التعليم والترفيه، لهذا قررنا في ذلك المقال أن نتعرف على تردد قناة وناسة كيدز 2025 الجديد على الاقمار الصناعية فتابعونا.
التردد الجديد 2025 لقناة وناسة كيدز على العرب سات
لكي يقوم الأشخاص متابعة محتوى قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات فإنه يجب عليهم تدوين المعلومات التالية:
- التردد: 11270.
- الاستقطاب: رأسي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
- الجودة: HD.
التردد الجديد 2025 لقناة وناسة كيدز على النايل سات
إن التردد الجديد 2024 لقناة وناسة كيدز على القمر الصناعي نايل سات جاء على النحو التالي:
- التردد: 11430.
- الاستقطاب: رأسي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
- الجودة: HD.
مميزات قناة وناسة كيدز
يريد العديد من الأشخاص معرفة مميزات قناة وناسة كيدز، حيث جاءت أبرز مميزات هذه القناة كما يلي:
- تتميز القناة بالجودة العالية في كل من الصوت والصورة.
- تعمل على تقديم المحتوى الخاص بها على مدار اليوم مما يتيح للصغار مشاهدة البرامج التي يفضلونها في أي وقت.
- تعرض القناة مجموعة رائعة من الأناشيد التعليمية التي تعزز مهارات الأطفال اللغوية والمعرفية إلى جانب البرامج الترفيهية التي تساعد على تحفيز خيالهم وابداعهم.
- متوفرة على كل من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.
- تحتوي على الكثير من الرسوم الكرتونية التي تجذب انتباه الأطفال.