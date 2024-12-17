لعبة التجمد مع لولو.. استقبل الآن على جهازك قناة وناسة كيدز بترددها الجديد 2024 على الأقمار الصناعية “أحلى أغاني لولو الشطورة”

بالرغم من الساحة الفضائية يوجد بها العديد من القنوات المخصصة للأطفال إلا أن ملايين الأشخاص من جميع أنحاء الوطن العربي يبحثون بشكل دائم عن التردد الجديد 2025 لقناة وناسة كيدز على الأقمار الصناعية التي تعد واحدة من أبرز قنوات الأطفال وهذا يرجع للمحتوى الهادف الذي تعرضه للاطفال الصغار الذي يجمع بين التعليم والترفيه، لهذا قررنا في ذلك المقال أن نتعرف على تردد قناة وناسة كيدز 2025 الجديد على الاقمار الصناعية فتابعونا.

التردد الجديد 2025 لقناة وناسة كيدز على العرب سات

لكي يقوم الأشخاص متابعة محتوى قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات فإنه يجب عليهم تدوين المعلومات التالية:

التردد: 11270.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

التردد الجديد 2025 لقناة وناسة كيدز على النايل سات

إن التردد الجديد 2024 لقناة وناسة كيدز على القمر الصناعي نايل سات جاء على النحو التالي:

التردد: 11430.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

مميزات قناة وناسة كيدز

يريد العديد من الأشخاص معرفة مميزات قناة وناسة كيدز، حيث جاءت أبرز مميزات هذه القناة كما يلي: