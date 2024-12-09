سعر الدولار اليوم الاثنين 9-12-2024

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الإثنين الموافق 9 من شهر ديسمبر 2024 داخل البنوك الحكومية والخاصة، فيما أن ذلك جاء بعد أخر ارتفاع شهده في الساعات الماضية، بالإضافة إلى أن الأسعار الخاصة بالعملة الأجنبية يتم تحديثها على مدار اليوم، في إطار أن يتعرف عليها جميع المواطنين وراغبي التداول في العملات الأجنبية والعربية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم

أما عن التحديثات الأخيرة التي تمت على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين، فإنها نصت على النحو الأتي:-

وصل سعر الدولار داخل البنك الأهلي إلى 50.17 جنيه شراء، وبيع 50.27 جنيه.

فيما أن سعر الدولار في بنك مصر سجل نحو 50.17 جنيه للشراء، وللبيع 50.27 جنيه.

أما عن سعر الدولار أمام الجنيه في بنك القاهرة بلغ نحو 50.18 جنيه للشراء، وبيع 50.28 جنيه.

ناهيك عن وصول سعر الدولار داخل بنك البركة إلى 50.27 جنيه للبيع، أما الشراء فسجل نحو 50.17 جنيه.

كذلك فإن سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل نحو 50.21 جنيه شراء، وبيع 50.30 جنيه.

تحديثات سعر الدولار الان في البنوك

فيما جاءت باقي التحديثات التي تمت على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين في باقي البنوك العاملة بالدولة، كما يأتي:-