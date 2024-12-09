لولو الشرطية.. تردد قناة وناسة لولو 2024 على النايل سات والعرب سات

mai ahmed تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
لولو الشرطية.. تردد قناة وناسة لولو 2024 على النايل سات والعرب سات
تردد قناة وناسة

استطاعت قناة وناسة لولو منذ بداية ظهورها على شاشة التلفاز ان تنال على إعجاب العديد من الأفراد بفضل محتواها الهادف المتميز الذي يحرص على تعليم الأطفال الصغار الكثير من المبادئ والأخلاق التي يتسم بها الوطن العربي الى جانب تعليم العديد من الأمور الاساسية مثل القراءة والكتابة، لهذا يتساءل الكثير من الأشخاص عن تردد قناة وناسة لولو على الأقمار الصناعية وهو ما سنتعرف عليه خلال السطور القادمة إلى جانب المزيد من المعلومات الأخرى.

تردد قناة وناسة لولو 2024 على النايل سات

يستطيع الأفراد تنزيل قناة وناسة لولو على القمر الصناعي نايل سات بكل بساطة وذلك عن طريق إدخال البيانات التالية:

  • التردد: 11430.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
  • الجودة: HD.

تردد قناة وناسة لولو 2024 على العرب سات

جاء تردد قناة وناسة لولو 2024 على القمر الصناعي عرب سات كما يلي:

  • التردد: 11270.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
  • الجودة: HD.

خطوات تنزيل قناة وناسة لولو على شاشة التلفزيون

إن عملية تنزيل قناة وناسة لولو على شاشة التلفزيون تعد بسيطة للغاية حيث تتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • يتأكد الشخص اولا ان كل من جهاز الرسيفر والتلفزيون قيد التشغيل.
  • من خلال جهاز الريموت كونترول يتم الضغط على زر menu.
  • من بين الخيارات المتاحة يتم اختيار خيار التركيب أو إعدادات التثبيت.
  • النقر على خانة التثبيت اليدوي.
  • يدون الشخص بعد ذلك بيانات قناة وناسة لولو والتي تتمثل في كل من التردد، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ، معدل الاستقطاب وغيره.
  • بعد أن يتم إدخال جميع المعلومات التي تتعلق بالقناة ينقر الشخص على زر بحث حتى تبدأ عملية البحث عن القناة.
  • في النهاية ينقر الشخص على زر حفظ من أجل حفظ القناة ضمن القنوات الموجودة في القائمة.
معلومات الكاتب
mai ahmed

كاتبة صحفية اهتم بمتابعة اخر اخبار الخليج العربي والقضايا الشرق أوسطية

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
“بنزين 92 بكــم“!! أسعار البنزين اليوم وفقا لآخر التحديثات والغاز الطبيعي وأنبوبة البوتجاز.. شوف هتفول عربيتك بكام يمعلــم