” افتـح حسـابك وانت في بيتك” خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الهاتف للمغتربين Bank of Khartoom بدون زيارة الفرع

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
” افتـح حسـابك وانت في بيتك” خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الهاتف للمغتربين Bank of Khartoom بدون زيارة الفرع
" افتـح حسـابك وانت في بيتك" خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الهاتف للمغتربين Bank of Khartoom بدون زيارة الفرع

كيفية انشاء حساب في بنك الخرطوم عبر الهاتف أو الإنترنت من أكثر الأمور التي شغلت العديد من المواطنين، حيث يعد بنك الخرطوم من أبرز البنوك في السودان التي تقدم خدمات مصرفية إلكترونية تسهل على العملاء فتح حسابات بنكية بسهولة وسرعة، سواء كانوا داخل السودان أو خارجه، مع ازدياد الحاجة إلى الخدمات المصرفية الرقمية، أصبح فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت أو الهاتف من أسهل وأفضل الطرق، و في هذا المقال سنعرض لكم الخطوات والشروط المطلوبة لإنشاء حساب جديد، فتابعوا معنا.

فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الهاتف

توفر خدمة فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الهاتف العديد من المزايا، مثل تقليل الحاجة إلى زيارة الفروع، وتوفير الوقت والجهد، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية للمغتربين، ومنها فإن بنك الخرطوم مستمر في تطوير خدماته لتلبية احتياجات عملائه وتقديم تجربة مصرفية آمنة وسهلة للجميع، وتكون الشروط الأساسية لفتح الحساب كما يلي:

  • يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا
  • يجب توفير بطاقة هوية وطنية أو جواز سفر ساري المفعول.
  • جب أن يمتلك المتقدم بريد إلكتروني نشط.
  • إيداع مبلغ لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني.
  • يشترط عدم وجود حساب سابق بنفس الاسم في البنك.
  • إرفاق صور واضحة للمستندات المطلوبة مع 3 توقيعات شخصية واضحة
  • دفع كافة الرسوم المطلوبة من قبل البنك.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الهاتف

يمكنك فتح حساب بنك الخرطوم عبر الهاتف من خلال الخطوات التالية:

  •  زيارة الموقع الرسمي للبنك من خلال الدخول إلى موقع بنك الخرطوم الرسمي.
  • إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور أو إنشاء حساب جديد.
  • الضغط على أيقونة “فتح حساب جديد”.
  •  تعبئة جميع المعلومات الشخصية بدقة.
  •  إرفاق نسخة واضحة من بطاقة الهوية أو جواز السفر.
  •  الموافقة على جميع الشروط والأحكام.
  • الضغط على “إرسال” لإكمال عملية فتح الحساب.
معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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